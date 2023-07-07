07 июля 2023

В Тюмени в результате ДТП на дороге загорелись машина такси и мотоцикл. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, реанимация, мчс россии, скорая помощь
На месте происшествия работают скорая помощь, МЧС и полиция Фото:

В Тюмени загорелись мотоцикл и автомобиль такси в результате столкновения. ДТП произошло возле Московского тракта, 143. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«В результате столкновения произошло возгорание двухколесного транспорта и автомобиля. О пострадавших не сообщается. На месте работают скорая помощь, МЧС и полиция», — сообщает свидетель в telegram-канале «Паблик Тюмень».

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального ГИБДД. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени загорелись мотоцикл и автомобиль такси в результате столкновения. ДТП произошло возле Московского тракта, 143. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «В результате столкновения произошло возгорание двухколесного транспорта и автомобиля. О пострадавших не сообщается. На месте работают скорая помощь, МЧС и полиция», — сообщает свидетель в telegram-канале «Паблик Тюмень». URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального ГИБДД. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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