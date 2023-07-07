На месте происшествия работают скорая помощь, МЧС и полиция Фото: Московец Илья © URA.RU

В Тюмени загорелись мотоцикл и автомобиль такси в результате столкновения. ДТП произошло возле Московского тракта, 143. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«В результате столкновения произошло возгорание двухколесного транспорта и автомобиля. О пострадавших не сообщается. На месте работают скорая помощь, МЧС и полиция», — сообщает свидетель в telegram-канале «Паблик Тюмень».

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального ГИБДД. Ответ на него ожидается.