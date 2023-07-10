Baza: отличник из Москвы чуть не умер, отмечая выпускной из девятого класса

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Школьника в Москве увезли на реанимации после празднования выпускного Фото:

В Москве отличник из-за празднования окончания девятого класса перепил абсента и попал в реанимацию. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным канала, врачи борются за его жизнь.

«Празднование [выпускного] затянулось до ночи — тогда парень и выпил абсент, после которого вдруг потерял сознание. Перепуганные друзья вызвали скорую, которая доставила школьника прямиком в реанимацию», — говорится в сообщении. Отмечается, что врачи диагностировали токсическое действие алкоголя.

По данным канала, у школьника не было проблем с поведением. Мальчик учился на отлично и профессионально занимался волейболом. «Теперь же за жизнь Димы борются медики», — сообщается в канале.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Москвы. Ответ еще не поступил.

Ранее руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в Первоуральске (Свердловская область) четверо малолетних детей попали в больницу с отравлением алкоголем. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области отметила, что проверка алкогольных напитков показала, что нарушений нет, передает телеканал 360.

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В Москве отличник из-за празднования окончания девятого класса перепил абсента и попал в реанимацию. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным канала, врачи борются за его жизнь. «Празднование [выпускного] затянулось до ночи — тогда парень и выпил абсент, после которого вдруг потерял сознание. Перепуганные друзья вызвали скорую, которая доставила школьника прямиком в реанимацию», — говорится в сообщении. Отмечается, что врачи диагностировали токсическое действие алкоголя. По данным канала, у школьника не было проблем с поведением. Мальчик учился на отлично и профессионально занимался волейболом. «Теперь же за жизнь Димы борются медики», — сообщается в канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Москвы. Ответ еще не поступил. Ранее руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в Первоуральске (Свердловская область) четверо малолетних детей попали в больницу с отравлением алкоголем. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области отметила, что проверка алкогольных напитков показала, что нарушений нет, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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