Роспотребнадзор выяснил причину отравления детей в Первоуральске

Причиной отравления детей в Первоуральске (Свердловская область) стала интоксикация из-за попадания спиртосодержащего напитка в организм несовершеннолетних. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
«На базе лаборатории контроля химических факторов ФБУЗ „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ проведены исследования алкогольной продукции, которую употребляли дети. Получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности. Таким образом причиной отравления стали не сами напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм», — сообщили на сайте областного Роспотребнадзора.
Специалисты также выявили несоответствие по показаниям в содержании напитков. «По показателям качества выявлено одно несоответствие: в пивном напитке «Доктор Дизель Манго и Красный апельсин» (изготовитель ООО «Объединенные пивоварни «Хайнекен») обнаружен не заявленный в составе краситель», — добавили в свердловском Роспотребнадзоре.
С производителем напитков ведется разбирательство. На сегодняшний день все дети выписаны из больницы.
Ранее URA.RU сообщало о массовом отравлении алкоголем детей в Первоуральске. Четверо несовершеннолетних попали в больницу.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.