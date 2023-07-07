07 июля 2023

Роспотребнадзор выяснил причину отравления детей в Первоуральске

Свердловский Роспотребнадзор: причина отравления первоуральских детей — алкогольная интоксикация
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, лаборатория, контроль, проба воды, роспотребнадзор
Причиной отравления стала интоксикация из-за попадания спирта в организм Фото:

Причиной отравления детей в Первоуральске (Свердловская область) стала интоксикация из-за попадания спиртосодержащего напитка в организм несовершеннолетних. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«На базе лаборатории контроля химических факторов ФБУЗ „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ проведены исследования алкогольной продукции, которую употребляли дети. Получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности. Таким образом причиной отравления стали не сами напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм», — сообщили на сайте областного Роспотребнадзора.

Специалисты также выявили несоответствие по показаниям в содержании напитков. «По показателям качества выявлено одно несоответствие: в пивном напитке «Доктор Дизель Манго и Красный апельсин» (изготовитель ООО «Объединенные пивоварни «Хайнекен») обнаружен не заявленный в составе краситель», — добавили в свердловском Роспотребнадзоре.

С производителем напитков ведется разбирательство. На сегодняшний день все дети выписаны из больницы.

Ранее URA.RU сообщало о массовом отравлении алкоголем детей в Первоуральске. Четверо несовершеннолетних попали в больницу.

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Причиной отравления детей в Первоуральске (Свердловская область) стала интоксикация из-за попадания спиртосодержащего напитка в организм несовершеннолетних. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. «На базе лаборатории контроля химических факторов ФБУЗ „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ проведены исследования алкогольной продукции, которую употребляли дети. Получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности. Таким образом причиной отравления стали не сами напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм», — сообщили на сайте областного Роспотребнадзора. Специалисты также выявили несоответствие по показаниям в содержании напитков. «По показателям качества выявлено одно несоответствие: в пивном напитке «Доктор Дизель Манго и Красный апельсин» (изготовитель ООО «Объединенные пивоварни «Хайнекен») обнаружен не заявленный в составе краситель», — добавили в свердловском Роспотребнадзоре. С производителем напитков ведется разбирательство. На сегодняшний день все дети выписаны из больницы. Ранее URA.RU сообщало о массовом отравлении алкоголем детей в Первоуральске. Четверо несовершеннолетних попали в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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