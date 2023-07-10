10 июля 2023

В ЯНАО перекрыли дороги из-за пожара в цветочном магазине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на ул. 1-ая Заводская, дом 20. Курган, пожарная машина, разговор по телефону, полиция
В Лабытнанги из-за пожара в павильоне перекрыли ближайшие улицы Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) из-за возгорания в цветочном павильоне «Ромашка» временно ограничили движение автотранспорта по прилегающим улицам. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В районе 14:30 11 июля, произошло возгорание магазина „Ромашка“. Движение автотранспорта в районе улицы Первомайской — улицы Л. Гиршгорна ограничено», — сообщает пресс-служба в telegram-канале «Лабытнанги+Харп».

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:37. По прибытии на место наблюдалось открытое горение по всей площади павильона. При пожаре в павильоне находился один человек, который эвакуировался самостоятельно. В 14:55 открытое горение было локализовано. В тушении задействовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

В Лабытнанги горит цветочный павильон «Ромашка»
В Лабытнанги горит цветочный павильон «Ромашка»
Фото:
Открытое горение локализовано в 14 часов 55 минут
Открытое горение локализовано в 14 часов 55 минут
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) из-за возгорания в цветочном павильоне «Ромашка» временно ограничили движение автотранспорта по прилегающим улицам. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «В районе 14:30 11 июля, произошло возгорание магазина „Ромашка“. Движение автотранспорта в районе улицы Первомайской — улицы Л. Гиршгорна ограничено», — сообщает пресс-служба в telegram-канале «Лабытнанги+Харп». В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:37. По прибытии на место наблюдалось открытое горение по всей площади павильона. При пожаре в павильоне находился один человек, который эвакуировался самостоятельно. В 14:55 открытое горение было локализовано. В тушении задействовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...