В ЯНАО перекрыли дороги из-за пожара в цветочном магазине. Фото

11 июля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги из-за пожара в павильоне перекрыли ближайшие улицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) из-за возгорания в цветочном павильоне «Ромашка» временно ограничили движение автотранспорта по прилегающим улицам. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «В районе 14:30 11 июля, произошло возгорание магазина „Ромашка“. Движение автотранспорта в районе улицы Первомайской — улицы Л. Гиршгорна ограничено», — сообщает пресс-служба в telegram-канале «Лабытнанги+Харп». В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:37. По прибытии на место наблюдалось открытое горение по всей площади павильона. При пожаре в павильоне находился один человек, который эвакуировался самостоятельно. В 14:55 открытое горение было локализовано. В тушении задействовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. В Лабытнанги горит цветочный павильон «Ромашка» Фото: telegram-канал «Лабытнанги+Харп» Открытое горение локализовано в 14 часов 55 минут Фото: telegram-канал «Лабытнанги+Харп»

В Лабытнанги (ЯНАО) из-за возгорания в цветочном павильоне «Ромашка» временно ограничили движение автотранспорта по прилегающим улицам. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «В районе 14:30 11 июля, произошло возгорание магазина „Ромашка“. Движение автотранспорта в районе улицы Первомайской — улицы Л. Гиршгорна ограничено», — сообщает пресс-служба в telegram-канале «Лабытнанги+Харп». В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:37. По прибытии на место наблюдалось открытое горение по всей площади павильона. При пожаре в павильоне находился один человек, который эвакуировался самостоятельно. В 14:55 открытое горение было локализовано. В тушении задействовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.