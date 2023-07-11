В важном для ЯНАО социальном объекте откроют клуб для детей и подростков

В центре соцобслуживания «Доверие» в Салехарде откроют клуб для детей и подростков

В клуб закупят аэрохоккей, шлем виртуальной реальности, инвентарь для настольного тенниса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в центре соцобслуживания «Доверие» откроют клуб для детей и подростков «Наш выбор — спорт». Об этом сообщил департамент социальной защиты населения региона.

«В новом пространстве ребята с трудной жизненной ситуацией — подопечные центра социального обслуживания населения „Доверие“ в Салехарде смогут проводить досуг с пользой. Важное внимание будет уделяться спортивным занятиям. Посещать мастер-классы и тренировки ребята смогут по желанию. Не нужно будет ходить в клуб по графику. Наша цель — показать, как можно проводить каникулы или время после школы интересно и продуктивно. Проект станет хорошим инструментом в профилактике безнадзорности», — передает слова директора центра «Доверие» Светланы Яр департамент в своем telegram-канале.

По словам департамента, в клуб до конца года планируется закупить аэрохоккей, шлем виртуальной реальности, инвентарь для настольного тенниса. А к занятиям с ребятами привлекут специалистов различных спортивных организаций.

Новое учреждение построят благодаря победе центра «Доверие» во Всероссийском конкурсе программ социализации подростков. Организация оказалось одой из лучших в номинации «Социализация через трудовую занятость, искусство и спорт». Из 56 заявок было отобрано 15 лучших.

Ранее URA.RU писало, что строительство нового здания центра «Доверие» будет завершено до конца 2023 года. Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних должны были построить еще в 2017 году, однако работы, стоимость которых оценивалась тогда в 1,5 млрд рублей, так и не были завершены.