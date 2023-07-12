12 июля 2023

Сотрудники ГИБДД поймали пьяного жителя ЯНАО и изъяли самокат

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, улица карла либкнехта, самокат
В ЯНАО задержали пьяного водителя электросамоката Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) автоинспекторы задержали пьяного водителя электросамоката. Сотрудники ГИБДД изъяли транспорт и доставили мужчину в дежурную часть, сообщает госавтоинспекция Ямала.

«12 июля 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен электросамокат под управлением 45-летнего жителя г. Ноябрьска. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения. Автоинспекторы изъяли электросамокат, правонарушителя доставили в дежурную часть для установления обстоятельств происшествия», — уточнили правоохранители.

Сотрудники ГИБДД установили, что ямалец ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. По данному случаю ведется проверка в рамках УК РФ.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО поймали пьяного водителя скутера. Мужчина попался в Пуровском районе.

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В Ноябрьске (ЯНАО) автоинспекторы задержали пьяного водителя электросамоката. Сотрудники ГИБДД изъяли транспорт и доставили мужчину в дежурную часть, сообщает госавтоинспекция Ямала. «12 июля 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен электросамокат под управлением 45-летнего жителя г. Ноябрьска. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения. Автоинспекторы изъяли электросамокат, правонарушителя доставили в дежурную часть для установления обстоятельств происшествия», — уточнили правоохранители. Сотрудники ГИБДД установили, что ямалец ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. По данному случаю ведется проверка в рамках УК РФ. Ранее сообщалось, что в ЯНАО поймали пьяного водителя скутера. Мужчина попался в Пуровском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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