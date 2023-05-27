27 мая 2023
26 мая 2023

В ЯНАО сотрудники ГИБДД поймали пьяного скутериста

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая Ляля. Похороны девочек, скутер
Транспортное средство помещено на штрафстоянку Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) сотрудники ГИБДД задержали водителя скутера, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В городе Тарко-Сале Пуровские автоинспекторы задержали нетрезвого скутериста. Мужчина, 1978 года рождения, привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение», — говорится в сообщении. Уточняется, что транспортное средство нарушителя изъято и помещено на штрафстоянку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мотовилихинском районе Перми в ДТП пострадал водитель скутера. По предварительным данным, он двигался во встречном движении на запрещающий сигнал светофора.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) сотрудники ГИБДД задержали водителя скутера, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В городе Тарко-Сале Пуровские автоинспекторы задержали нетрезвого скутериста. Мужчина, 1978 года рождения, привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение», — говорится в сообщении. Уточняется, что транспортное средство нарушителя изъято и помещено на штрафстоянку. Ранее URA.RU сообщало, что в Мотовилихинском районе Перми в ДТП пострадал водитель скутера. По предварительным данным, он двигался во встречном движении на запрещающий сигнал светофора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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