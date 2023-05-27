В ЯНАО сотрудники ГИБДД поймали пьяного скутериста

В Тарко-Сале (ЯНАО) сотрудники ГИБДД задержали водителя скутера, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«В городе Тарко-Сале Пуровские автоинспекторы задержали нетрезвого скутериста. Мужчина, 1978 года рождения, привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение», — говорится в сообщении. Уточняется, что транспортное средство нарушителя изъято и помещено на штрафстоянку.
Ранее URA.RU сообщало, что в Мотовилихинском районе Перми в ДТП пострадал водитель скутера. По предварительным данным, он двигался во встречном движении на запрещающий сигнал светофора.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.