Бастрыкин вмешался в историю ребенка из Тюменской области, над которым издеваются родители

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил устроить проверку истории о семейном насилии над мальчиком в Тюменской области. Следователи сообщают, что его родители страдают алкогольной зависимостью.
«В эфире федерального телеканала было озвучено, что в Тюменской области в отношении малолетнего ребенка применяется насилие в семье, его воспитанием никто не занимается. По озвученной в СМИ информации, родители мальчика страдают алкогольной зависимостью», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России.
Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал отчитаться по делу об избиении ребенка тюменской стримершей. Женщина истязала своего сына в прямом эфире.
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