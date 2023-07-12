Бастрыкин вмешался в историю ребенка из Тюменской области, над которым издеваются родители

13 июля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал проверить историю о семейном насилии в Тюменской области Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил устроить проверку истории о семейном насилии над мальчиком в Тюменской области. Следователи сообщают, что его родители страдают алкогольной зависимостью. «В эфире федерального телеканала было озвучено, что в Тюменской области в отношении малолетнего ребенка применяется насилие в семье, его воспитанием никто не занимается. По озвученной в СМИ информации, родители мальчика страдают алкогольной зависимостью», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал отчитаться по делу об избиении ребенка тюменской стримершей. Женщина истязала своего сына в прямом эфире.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил устроить проверку истории о семейном насилии над мальчиком в Тюменской области. Следователи сообщают, что его родители страдают алкогольной зависимостью. «В эфире федерального телеканала было озвучено, что в Тюменской области в отношении малолетнего ребенка применяется насилие в семье, его воспитанием никто не занимается. По озвученной в СМИ информации, родители мальчика страдают алкогольной зависимостью», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал отчитаться по делу об избиении ребенка тюменской стримершей. Женщина истязала своего сына в прямом эфире.