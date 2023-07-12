12 июля 2023

Бастрыкин вмешался в историю ребенка из Тюменской области, над которым издеваются родители

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал проверить историю о семейном насилии в Тюменской области Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил устроить проверку истории о семейном насилии над мальчиком в Тюменской области. Следователи сообщают, что его родители страдают алкогольной зависимостью.

«В эфире федерального телеканала было озвучено, что в Тюменской области в отношении малолетнего ребенка применяется насилие в семье, его воспитанием никто не занимается. По озвученной в СМИ информации, родители мальчика страдают алкогольной зависимостью», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России.

Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал отчитаться по делу об избиении ребенка тюменской стримершей. Женщина истязала своего сына в прямом эфире.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил устроить проверку истории о семейном насилии над мальчиком в Тюменской области. Следователи сообщают, что его родители страдают алкогольной зависимостью. «В эфире федерального телеканала было озвучено, что в Тюменской области в отношении малолетнего ребенка применяется насилие в семье, его воспитанием никто не занимается. По озвученной в СМИ информации, родители мальчика страдают алкогольной зависимостью», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал отчитаться по делу об избиении ребенка тюменской стримершей. Женщина истязала своего сына в прямом эфире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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