12 июля 2023

Полицию ЯНАО заставили расследовать взломы аккаунтов

В ЯНАО расследуют уголовные дела о взломе личных кабинетов на «Госуслугах» и аккаунтов в социальных сетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленники взламывают чужие аккаунты, чтобы шантажировать человека Фото:

Ямальская прокуратура добилась от полиции возбуждения уголовных дел по заявлениям граждан о взломе их аккаунтов на портале «Госуслуги», а также в соцсетях и Icloud (AppleID). Как сообщили 13 июля представители окружного надзорного ведомства, органом дознания сведения граждан не были приняты во внимание, а факт возможного использования персональных данных правовой оценки не получил.

«Прокурором города незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, только по требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Лишь по требованию прокуратуры города по указанным фактам возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — сообщается в релизе.

Уточняется, что одна из заявительниц, местная жительница, еще в конце апреля обратилась в полицию с заявлением о блокировке посторонними лицами ее личного кабинета на портале «Госуслуг». При восстановлении доступа к сервису, она обнаружила, что вся информация в личном кабинете удалена.

По словам представителей прокуратуры, злоумышленники, получая доступ к перепискам и аккаунтам пользователей, высказывают требования имущественного характера, угрожая потерпевшим распространить их фотографии интимного характера среди близких и знакомых. В обмен они обещают восстановить доступ к взломанным аккаунтам.

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Ямальская прокуратура добилась от полиции возбуждения уголовных дел по заявлениям граждан о взломе их аккаунтов на портале «Госуслуги», а также в соцсетях и Icloud (AppleID). Как сообщили 13 июля представители окружного надзорного ведомства, органом дознания сведения граждан не были приняты во внимание, а факт возможного использования персональных данных правовой оценки не получил. «Прокурором города незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, только по требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Лишь по требованию прокуратуры города по указанным фактам возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — сообщается в релизе. Уточняется, что одна из заявительниц, местная жительница, еще в конце апреля обратилась в полицию с заявлением о блокировке посторонними лицами ее личного кабинета на портале «Госуслуг». При восстановлении доступа к сервису, она обнаружила, что вся информация в личном кабинете удалена. По словам представителей прокуратуры, злоумышленники, получая доступ к перепискам и аккаунтам пользователей, высказывают требования имущественного характера, угрожая потерпевшим распространить их фотографии интимного характера среди близких и знакомых. В обмен они обещают восстановить доступ к взломанным аккаунтам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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