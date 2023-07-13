Новоуренгоец с приятелем устроил дебош на территории храма в Сочи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Нового Уренгоя и гражданин Белоруссии устроили драку на территории храма, куда их не пускала охрана. Происшествие произошло в Сочи 12 июля, сообщила пресс-служба полиции Краснодарского края.

«В Сочи задержаны приезжие, устроившие драку на территории храма. Полицейские установили, что двое приезжих в состоянии алкогольного опьянения попытались пройти в здание храма, но их остановила охрана», — сообщила пресс-служба полиции в официальном telegram-канале «23 МВД».

Конфликт произошел на территории храма, куда охрана пыталась не пропустить двух подвыпивших мужчин. Драка была пресечена полицейскими, которые доставили нарушителей в отдел для дачи показаний и проведении проверки.

Видео: пресс-служба полиции Краснодарского края