Спонсор предвыборной кампании ЛДПР в гордуму Тюмени получит мандат

17 июля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Тюменский либерал-демократ Ошурков получил хорошее метсо в партсписке, договорившись с Сысоевым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спонсор предвыборной кампании ЛДПР в гордуму Тюмени Дмитрий Ошурков получит мандат благодаря договоренностям с лидером реготделения Владимиром Сысоевым. Об этом URA.RU сообщил источник из городских политических кругов. «Ошурков идет третьим номером после руководителя партии Леонида Слуцкого и нынешнего лидера фракции в гордуме Дмитрия Елагина. В кулуарах партийцы выражают недовольство сложившейся ситуацией. Руководитель реготделения Сысоев в очередной раз предпочел ресурсного, а не активного или узнаваемого кандидата, и предоставил ему проходное место в списке», — поделился собеседник агентства. Ранее Владимир Сысоев поставил Ошуркова на плохой одномандатный округ с сильным конкурентом: ректором ТюмГУ Иваном Романчуком. Однако, не желая лишаться спонсора, региональный секретарь предоставил ему проходное место в списке.

Спонсор предвыборной кампании ЛДПР в гордуму Тюмени Дмитрий Ошурков получит мандат благодаря договоренностям с лидером реготделения Владимиром Сысоевым. Об этом URA.RU сообщил источник из городских политических кругов. «Ошурков идет третьим номером после руководителя партии Леонида Слуцкого и нынешнего лидера фракции в гордуме Дмитрия Елагина. В кулуарах партийцы выражают недовольство сложившейся ситуацией. Руководитель реготделения Сысоев в очередной раз предпочел ресурсного, а не активного или узнаваемого кандидата, и предоставил ему проходное место в списке», — поделился собеседник агентства. Ранее Владимир Сысоев поставил Ошуркова на плохой одномандатный округ с сильным конкурентом: ректором ТюмГУ Иваном Романчуком. Однако, не желая лишаться спонсора, региональный секретарь предоставил ему проходное место в списке.