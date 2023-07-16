16 июля 2023
15 июля 2023

Спонсор предвыборной кампании ЛДПР в гордуму Тюмени получит мандат

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, рукопожатие, чиновники, депутаты
Тюменский либерал-демократ Ошурков получил хорошее метсо в партсписке, договорившись с Сысоевым Фото:

Спонсор предвыборной кампании ЛДПР в гордуму Тюмени Дмитрий Ошурков получит мандат благодаря договоренностям с лидером реготделения Владимиром Сысоевым. Об этом URA.RU сообщил источник из городских политических кругов.

«Ошурков идет третьим номером после руководителя партии Леонида Слуцкого и нынешнего лидера фракции в гордуме Дмитрия Елагина. В кулуарах партийцы выражают недовольство сложившейся ситуацией. Руководитель реготделения Сысоев в очередной раз предпочел ресурсного, а не активного или узнаваемого кандидата, и предоставил ему проходное место в списке», — поделился собеседник агентства.

Ранее Владимир Сысоев поставил Ошуркова на плохой одномандатный округ с сильным конкурентом: ректором ТюмГУ Иваном Романчуком. Однако, не желая лишаться спонсора, региональный секретарь предоставил ему проходное место в списке.

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Спонсор предвыборной кампании ЛДПР в гордуму Тюмени Дмитрий Ошурков получит мандат благодаря договоренностям с лидером реготделения Владимиром Сысоевым. Об этом URA.RU сообщил источник из городских политических кругов. «Ошурков идет третьим номером после руководителя партии Леонида Слуцкого и нынешнего лидера фракции в гордуме Дмитрия Елагина. В кулуарах партийцы выражают недовольство сложившейся ситуацией. Руководитель реготделения Сысоев в очередной раз предпочел ресурсного, а не активного или узнаваемого кандидата, и предоставил ему проходное место в списке», — поделился собеседник агентства. Ранее Владимир Сысоев поставил Ошуркова на плохой одномандатный округ с сильным конкурентом: ректором ТюмГУ Иваном Романчуком. Однако, не желая лишаться спонсора, региональный секретарь предоставил ему проходное место в списке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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