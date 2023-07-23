Федеральная служба судприставов заставила тюменца вернуть деньги за ношенную одежду

Бывший судпристав не захотел добровольно оплатить стоимость выданной формы Фото: Московец Илья © URA.RU

Федеральная служба судебных приставов через суд заставила бывшего сотрудника из Тюмени вернуть деньги за форму, которую ему выдали при устройстве на работу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Николай Ш. был принят на работу на должность младшего судпристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Ему было выдано обмундирование стоимостью 18 121 рублей. Позднее тюменец уволился из органов, но не вернул в федеральный бюджет деньги за форму, из-за чего на него был подан гражданский иск», — рассказали в пресс-службе.

С учетом износа одежды ФССП требовала с мужчины 12 350 рублей. Добровольно платить экс-сотрудник не захотел. Вердиктом суда с него все же стребовали необходимую сумму. Также тюменцу придется заплатить пошлину в бюджет города — почти 500 рублей.