Чиновник из ЯНАО получил штраф за пьяную драку с таксистом

Александру Размыслову назначили наказание в виде штрафа в 5 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суд ЯНАО признал сотрудника департамента информационных технологий ЯНАО Александра Размыслова виновным в нанесении побоев таксисту, с которым чиновник подрался у рестобара «Пятница» в Салехарде. Об этом сообщается в постановлении суда.

«Признать Размыслова Александра Валерьевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — говорится в постановлении. Чиновника обязали выплатить штраф в размере 5000 рублей.

В департаменте спорта агентству прокомментировали информацию. «Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано ввиду множественных нарушений, допущенных в рамках проведения судебного процесса», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде чиновники, будучи в нетрезвом состоянии, подрались с таксистом. За драку водитель получил штраф в размере 15 тысяч рублей.