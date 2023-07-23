23 июля 2023
22 июля 2023

Чиновник из ЯНАО получил штраф за пьяную драку с таксистом

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Размыслову назначили наказание в виде штрафа в 5 000 рублей Фото:

Суд ЯНАО признал сотрудника департамента информационных технологий ЯНАО Александра Размыслова виновным в нанесении побоев таксисту, с которым чиновник подрался у рестобара «Пятница» в Салехарде. Об этом сообщается в постановлении суда.

«Признать Размыслова Александра Валерьевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — говорится в постановлении. Чиновника обязали выплатить штраф в размере 5000 рублей.

В департаменте спорта агентству прокомментировали информацию. «Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано ввиду множественных нарушений, допущенных в рамках проведения судебного процесса», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде чиновники, будучи в нетрезвом состоянии, подрались с таксистом. За драку водитель получил штраф в размере 15 тысяч рублей.

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Суд ЯНАО признал сотрудника департамента информационных технологий ЯНАО Александра Размыслова виновным в нанесении побоев таксисту, с которым чиновник подрался у рестобара «Пятница» в Салехарде. Об этом сообщается в постановлении суда. «Признать Размыслова Александра Валерьевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — говорится в постановлении. Чиновника обязали выплатить штраф в размере 5000 рублей. В департаменте спорта агентству прокомментировали информацию. «Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано ввиду множественных нарушений, допущенных в рамках проведения судебного процесса», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде чиновники, будучи в нетрезвом состоянии, подрались с таксистом. За драку водитель получил штраф в размере 15 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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