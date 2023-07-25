Чиновники ответили курганцам, которые жаловались Путину на отсутствие школы

В Кургане на бульваре Солнечный не будут строить школы

26 июля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

На Солнечном бульваре не предусмотрено строительство школ до 2026 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на бульваре Солнечный строительство школ не запланировано до 2026 года, но разработан проект пристроя к прогимназии №63 для младших классов. Такой ответ департамента образования и науки Курганской области получили курганы, которые жаловались президенту РФ Владимиру Путину на мэрию из-за отсутствия школы. Документ есть в распоряжении URA.RU. «На период до 2026 года строительство новых школ, кроме названных государственной программой «Развитие образования и реализация государственной и молодежной политики Курганской области (в Заозерном Кургана, в Шадринске и в поселке Красный Октябрь), не предусмотрено. По информации администрации города Кургана для решения вопроса по увеличению количества мест для младших школьников в прогимназии №63 разработана проектная документация на пристрой к заданию «Прогимназия №63» с размещением классов начального звена на 150 человек и спортивного зала. Проведена госэкспертиза документации, получено положительное заключение», — говорится в ответе ведомства. Отмечается, что мэрия Кургана направит предложение о включении строительства пристроя в инвестиционную программу Курганской области на очередной финансовый год. Что касается прогимназии, чиновники ответили, что количество учащихся в последние три года остается на прежнем уровне — 450 человек. Не выросло и количество четвероклассников — 58 человек. Однако, учитывая здание детсада, принято решение о поэтапном перепрофилировании групп для дошкольников в классы. К сентябрю 2023 года будет переоборудована одна группа и набран дополнительный первый класс. Школьникам 5-11 классов придется, как и прежде, ездить в школы №45 и №30. Администрация города решает вопрос по корректировке расписания новых маршрутов автобусов с учетом начала и окончания занятий учеников первой и второй смен. Родителей учеников ответ властей не устраивает. Они отмечают, что школы предоставляют мало мест, а район продолжают застраивать многоэтажными домами. Ранее URA.RU писало, что курганцы написали несколько жалоб президенту России Владимиру Путину на мэрию Кургана. Жители бульвара Солнечный недовольны, что в районе много лет не решается вопрос со строительством школы. Однако застройщики, готовые помочь, получили предупреждение от властей не подключаться к данной проблеме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане на бульваре Солнечный строительство школ не запланировано до 2026 года, но разработан проект пристроя к прогимназии №63 для младших классов. Такой ответ департамента образования и науки Курганской области получили курганы, которые жаловались президенту РФ Владимиру Путину на мэрию из-за отсутствия школы. Документ есть в распоряжении URA.RU. «На период до 2026 года строительство новых школ, кроме названных государственной программой «Развитие образования и реализация государственной и молодежной политики Курганской области (в Заозерном Кургана, в Шадринске и в поселке Красный Октябрь), не предусмотрено. По информации администрации города Кургана для решения вопроса по увеличению количества мест для младших школьников в прогимназии №63 разработана проектная документация на пристрой к заданию «Прогимназия №63» с размещением классов начального звена на 150 человек и спортивного зала. Проведена госэкспертиза документации, получено положительное заключение», — говорится в ответе ведомства. Отмечается, что мэрия Кургана направит предложение о включении строительства пристроя в инвестиционную программу Курганской области на очередной финансовый год. Что касается прогимназии, чиновники ответили, что количество учащихся в последние три года остается на прежнем уровне — 450 человек. Не выросло и количество четвероклассников — 58 человек. Однако, учитывая здание детсада, принято решение о поэтапном перепрофилировании групп для дошкольников в классы. К сентябрю 2023 года будет переоборудована одна группа и набран дополнительный первый класс. Школьникам 5-11 классов придется, как и прежде, ездить в школы №45 и №30. Администрация города решает вопрос по корректировке расписания новых маршрутов автобусов с учетом начала и окончания занятий учеников первой и второй смен. Родителей учеников ответ властей не устраивает. Они отмечают, что школы предоставляют мало мест, а район продолжают застраивать многоэтажными домами. Ранее URA.RU писало, что курганцы написали несколько жалоб президенту России Владимиру Путину на мэрию Кургана. Жители бульвара Солнечный недовольны, что в районе много лет не решается вопрос со строительством школы. Однако застройщики, готовые помочь, получили предупреждение от властей не подключаться к данной проблеме.