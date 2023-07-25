Несмотря на запрет тюменских властей по Туре продолжат ходить туристические суда

С 24 июля власти запретили по Туре движение судов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Несмотря на запрет тюменских властей из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды, по Туре продолжают движение туристические экскурсионные суда. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники нескольких компаний, осуществляющих перевозки.

«Прогулки будут осуществляться, мы этот вопрос сейчас прорабатываем. Работа теплоходов никак не влияет на качество воды и на уровень реки движение теплоходов тоже никак не влияет. Мы сейчас этот вопрос обсуждаем, чтобы у людей не было никаких опасений в плане того, что речные прогулки закрываются. На данный момент у нас не было никакого официального уведомления, предостережения на прекращение судовой деятельности», — рассказала сотрудница Тюменской судоходной компании.

Кроме того, собеседница агентства отметила, что спрос на прогулки по Туре не спадает. Сейчас горожане активно бронируют туры на День города, на вечерние прогулки во время салюта.

Другой перевозчик, осуществляющий прогулки по Туре, судоходная компания «Викинг», также не приостановила свою деятельность. Там отметили, что экскурсии по Туре продолжаются в прежнем режиме ежедневно.

Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее Минтранспорта РФ выпустило распоряжение о запрете движения судов по Туре в районе Тюмени из-за ЧС, связанной с резким падением уровня воды. Запрет введен с 24 июля. Сроки его не оговорены. За несколько дней до запрета из-за низкого уровня воды в реке застрял прогулочный теплоход с пассажирами.