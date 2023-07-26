В ЯНАО продают гостиницу по цене трехкомнатной квартиры в центре Питера. Фото

27 июля 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

В гостинице можно разместить от 70 до 80 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) продают дом гостиничного типа за 43,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». За такую цену можно приобрести трехкомнатную квартиру в центр Санкт-Петербурга. «Продаю дом гостиничного типа с хорошим ремонтом. Здание полностью укомплектовано мебелью. Есть интернет и видеонаблюдение. Цена за весь дом составит 43,5 миллиона рублей», — написано в объявление. По словам владельца, в доме есть 13 комнат, в которых можно разместить 70-80 человек. Для прогрева помещений установлено индивидуальное отопление. Также владелец дополняет, что для водителей машин предусмотрен большой гараж. В нем можно поставить как легковой транспорт, так и грузовой. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде продавали баржу за 4,5 миллиона рублей. По словам владельца, она идет с двумя морозильными камерами на 40 тонн замороженной продукции, со стеллажами и лотками для заморозки в брикетах.

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают дом гостиничного типа за 43,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». За такую цену можно приобрести трехкомнатную квартиру в центр Санкт-Петербурга. «Продаю дом гостиничного типа с хорошим ремонтом. Здание полностью укомплектовано мебелью. Есть интернет и видеонаблюдение. Цена за весь дом составит 43,5 миллиона рублей», — написано в объявление. По словам владельца, в доме есть 13 комнат, в которых можно разместить 70-80 человек. Для прогрева помещений установлено индивидуальное отопление. Также владелец дополняет, что для водителей машин предусмотрен большой гараж. В нем можно поставить как легковой транспорт, так и грузовой. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде продавали баржу за 4,5 миллиона рублей. По словам владельца, она идет с двумя морозильными камерами на 40 тонн замороженной продукции, со стеллажами и лотками для заморозки в брикетах.