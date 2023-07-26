26 июля 2023

Тюменские добровольцы показали последствия атаки ракетами HIMARS. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По расположению тюменских бойцов ударили ракетами HIMARS Фото:
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Тюменские добровольцы из отряда «Барс», находящиеся на первой линии в зоне СВО, показали последствия обстрела их позиций снарядами HIMARS. Видео опубликовано в telegram-канале департамента гражданской защиты Тюменской области. Там же объявлен сбор помощи для военных.

«Недавно попали под прилет. 11 снарядов было выпущено по нашей базе. Вот это прилет от HIMARS, воронка 3,5 на 5 метров. Вот простреленный УАЗ, прибыл с передовой, ни одного целого стекла, прилет был через лобовое», — говорится в видео из зоны СВО, опубликованном властями.

Один из снарядов также попал в крышу гаража, где хранилась и ремонтировалась техника военных. Сейчас бойцы отряда «Барс» восстанавливают то, что удалось сохранить.

Добровольцам требуются запчасти на КАМАЗ, «Урал», «Ниву Шевроле» и «Газель NEXT». Помощь собирают в офисе «Народного фронта» (Ленина, 69а), по телефону 79-28-98 можно уточнить список необходимого и узнать, как поддержать бойцов материально.

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Тюменские добровольцы из отряда «Барс», находящиеся на первой линии в зоне СВО, показали последствия обстрела их позиций снарядами HIMARS. Видео опубликовано в telegram-канале департамента гражданской защиты Тюменской области. Там же объявлен сбор помощи для военных. «Недавно попали под прилет. 11 снарядов было выпущено по нашей базе. Вот это прилет от HIMARS, воронка 3,5 на 5 метров. Вот простреленный УАЗ, прибыл с передовой, ни одного целого стекла, прилет был через лобовое», — говорится в видео из зоны СВО, опубликованном властями. Один из снарядов также попал в крышу гаража, где хранилась и ремонтировалась техника военных. Сейчас бойцы отряда «Барс» восстанавливают то, что удалось сохранить. Добровольцам требуются запчасти на КАМАЗ, «Урал», «Ниву Шевроле» и «Газель NEXT». Помощь собирают в офисе «Народного фронта» (Ленина, 69а), по телефону 79-28-98 можно уточнить список необходимого и узнать, как поддержать бойцов материально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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