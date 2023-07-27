В Тюмени пройдет вечеринка в стиле Барби

Гостей ждут в розовых нарядах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменцев позвали на «розовую вечеринку», которая пройдет в стиле кукл Барби. Такое мероприятие в своих соцсетях анонсировал местный бар «Мохито».

«Максим Титов (выдуманный персонаж-маскот бара — прим URA.RU) и Барби организовывают розовую вечеринку 28.07. Все будет в лучших традициях тусовок регионального диджея. Начинайте выбирать себе розовый лук», — написали организаторы на странице бара в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее в мире состоялась премьера фильма «Барби», однако из-за санкций в отечественных кинотеатрах фильм до сих пор не появился. Как сообщало URA.RU, аккурат к выходу новинки в Перми также решили организовать вечеринку в стиле известных кукол.