В Тюмени пройдет вечеринка в стиле Барби

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Вечеринка Самиздата. (часть). Екатеринбург, дискотека, шар, вечеринка
Гостей ждут в розовых нарядах Фото:

Тюменцев позвали на «розовую вечеринку», которая пройдет в стиле кукл Барби. Такое мероприятие в своих соцсетях анонсировал местный бар «Мохито».

«Максим Титов (выдуманный персонаж-маскот бара — прим URA.RU) и Барби организовывают розовую вечеринку 28.07. Все будет в лучших традициях тусовок регионального диджея. Начинайте выбирать себе розовый лук», — написали организаторы на странице бара в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее в мире состоялась премьера фильма «Барби», однако из-за санкций в отечественных кинотеатрах фильм до сих пор не появился. Как сообщало URA.RU, аккурат к выходу новинки в Перми также решили организовать вечеринку в стиле известных кукол.

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Тюменцев позвали на «розовую вечеринку», которая пройдет в стиле кукл Барби. Такое мероприятие в своих соцсетях анонсировал местный бар «Мохито». «Максим Титов (выдуманный персонаж-маскот бара — прим URA.RU) и Барби организовывают розовую вечеринку 28.07. Все будет в лучших традициях тусовок регионального диджея. Начинайте выбирать себе розовый лук», — написали организаторы на странице бара в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее в мире состоялась премьера фильма «Барби», однако из-за санкций в отечественных кинотеатрах фильм до сих пор не появился. Как сообщало URA.RU, аккурат к выходу новинки в Перми также решили организовать вечеринку в стиле известных кукол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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