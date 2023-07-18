Пермяков зовут на вечеринку в стиле куклы Барби

Пермское арт-пространство и магазин ювелирных украшений «Дом Боне» в честь своего юбилея устраивает вечеринку в стиле куклы Барби. Организаторы обещают много блесток, розовые наряды и напитки. Праздник пройдет 20 июля.
«В этот четверг „Дом Боне“ празднует свой первый юбилей пять лет и открытие в новом месте. Мы приглашаем всех на вечеринку в стиле барбикор», — сообщается в группе арт-пространства в соцсети «ВКонтакте»
Зрителям представят новые коллекции ювелирных украшений и разыграют подарки. Вечеринка состоится по адресу улица Николая Островского, 52, куда арт-пространство переехало в начале июля. Начало праздника в 18:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском термальном комплексе начинается сезон пенных вечеринок. Первая состоится 22 июля.
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