В сети расходится слух про отмену дисквалификации украинской фехтовальщицы

28 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

МОК не отменил дисквалификацию украинки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация в соцсетях о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) отменил дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которая отказалась пожать руку своей оппонентке из России, не соответствует действительности. Организация не сообщала о таком решении. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. В украинских telegram-каналах распространилось известие, что МОК якобы отменил решение о дисквалификации. Однако на официальном сайте международной организации подобная информация отсутствует. В пресс-службе комитета накануне прокомментировали ситуацию. Там призвали лишь деликатно относиться к украинским спортсменам. «Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами», — говорится в заявлении, приведенном France24. Про снятие дисквалификации речи не идет. Корреспонденту URA.RU не удалось взять комментарий в Федерации фехтования России. В пресс-службе Олимпийского комитета России также не ответили на телефонный звонок. Ранее Международная федерация фехтования (МФФ) дисквалифицировала украинскую фехтовальщицу за отказ пожать руку спортсменке из РФ Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане, как того требует регламент. Россиянка больше получаса ждала рукопожатия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация в соцсетях о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) отменил дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которая отказалась пожать руку своей оппонентке из России, не соответствует действительности. Организация не сообщала о таком решении. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. В украинских telegram-каналах распространилось известие, что МОК якобы отменил решение о дисквалификации. Однако на официальном сайте международной организации подобная информация отсутствует. В пресс-службе комитета накануне прокомментировали ситуацию. Там призвали лишь деликатно относиться к украинским спортсменам. «Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами», — говорится в заявлении, приведенном France24. Про снятие дисквалификации речи не идет. Корреспонденту URA.RU не удалось взять комментарий в Федерации фехтования России. В пресс-службе Олимпийского комитета России также не ответили на телефонный звонок. Ранее Международная федерация фехтования (МФФ) дисквалифицировала украинскую фехтовальщицу за отказ пожать руку спортсменке из РФ Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане, как того требует регламент. Россиянка больше получаса ждала рукопожатия.