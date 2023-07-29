В ЯНАО ищут пекаря на зарплату в 200 тысяч рублей

30 июля 2023 в 07:05 Размер текста - 17 +

Соискателей зовут работать вахтами на месторождение в ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение (ЯНАО) ищут пекаря для вахтовой работы. Соискателю обещают платить в районе 166-200 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». «Ищем пекаря на месторождения в ЯНАО. Срок вахты: 60/30. В обязанности сотрудника будет входить замешивание, формирование и выпекание изделий из всех видов теста. Зарплата: 166-200 тысяч рублей», — написано в объявлении. Работнику обещают ежемесячное и ежегодное премирование по итогам работы. Также компания оплатит все рабочие перелеты. Вместе с тем проживание, спецодежда и питание будут за счет работодателя. Всем устроившимся обещают подарки ко дню рождения, юбилею и новому году. Если кто-то захочет повысить свою квалификацию, то организация предоставит бесплатное обучение. Ранее URA.RU писало, что в Губкинском искали на работу ортодонтов и стоматологов. Специалистам обещали платить до 400 тысяч рублей. Компания планировала оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание для иногородних.

На Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение (ЯНАО) ищут пекаря для вахтовой работы. Соискателю обещают платить в районе 166-200 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». «Ищем пекаря на месторождения в ЯНАО. Срок вахты: 60/30. В обязанности сотрудника будет входить замешивание, формирование и выпекание изделий из всех видов теста. Зарплата: 166-200 тысяч рублей», — написано в объявлении. Работнику обещают ежемесячное и ежегодное премирование по итогам работы. Также компания оплатит все рабочие перелеты. Вместе с тем проживание, спецодежда и питание будут за счет работодателя. Всем устроившимся обещают подарки ко дню рождения, юбилею и новому году. Если кто-то захочет повысить свою квалификацию, то организация предоставит бесплатное обучение. Ранее URA.RU писало, что в Губкинском искали на работу ортодонтов и стоматологов. Специалистам обещали платить до 400 тысяч рублей. Компания планировала оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание для иногородних.