29 июля 2023
28 июля 2023
27 июля 2023

В ЯНАО ищут пекаря на зарплату в 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяные месторождения, архив. Пермь, роснефть, нефтяное месторождение, уватский район, буровой станок
Соискателей зовут работать вахтами на месторождение в ЯНАО Фото:

На Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение (ЯНАО) ищут пекаря для вахтовой работы. Соискателю обещают платить в районе 166-200 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито».

«Ищем пекаря на месторождения в ЯНАО. Срок вахты: 60/30. В обязанности сотрудника будет входить замешивание, формирование и выпекание изделий из всех видов теста. Зарплата: 166-200 тысяч рублей», — написано в объявлении.

Работнику обещают ежемесячное и ежегодное премирование по итогам работы. Также компания оплатит все рабочие перелеты. Вместе с тем проживание, спецодежда и питание будут за счет работодателя.

Всем устроившимся обещают подарки ко дню рождения, юбилею и новому году. Если кто-то захочет повысить свою квалификацию, то организация предоставит бесплатное обучение.

Ранее URA.RU писало, что в Губкинском искали на работу ортодонтов и стоматологов. Специалистам обещали платить до 400 тысяч рублей. Компания планировала оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание для иногородних.

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На Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение (ЯНАО) ищут пекаря для вахтовой работы. Соискателю обещают платить в районе 166-200 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». «Ищем пекаря на месторождения в ЯНАО. Срок вахты: 60/30. В обязанности сотрудника будет входить замешивание, формирование и выпекание изделий из всех видов теста. Зарплата: 166-200 тысяч рублей», — написано в объявлении. Работнику обещают ежемесячное и ежегодное премирование по итогам работы. Также компания оплатит все рабочие перелеты. Вместе с тем проживание, спецодежда и питание будут за счет работодателя. Всем устроившимся обещают подарки ко дню рождения, юбилею и новому году. Если кто-то захочет повысить свою квалификацию, то организация предоставит бесплатное обучение. Ранее URA.RU писало, что в Губкинском искали на работу ортодонтов и стоматологов. Специалистам обещали платить до 400 тысяч рублей. Компания планировала оплатить обучение сотрудников за рубежом и проживание для иногородних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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