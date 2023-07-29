Жителей района ЯНАО предупредили о перебоях с питьевой водой

Власти Приуральского района ЯНАО сообщили о плановом отключении холодной воды

30 июля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Воду отключат 31 июля с 9:00 до 17:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей поселка Харсаим в ЯНАО предупредили, что 31 июля запланировано отключение холодной воды. Об этом сообщили в администрации Приуральского района. «Завтра будет произведено временное отключение холодного водоснабжения в Харсаиме», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии. Воды не будет с 9:00 до 17:00. Подача холодной воды будет прекращена в домах №№ 2, 4, 5а, 6, 7, 10, 8а на улице Новой. Также без холодной воды останутся дома №№15а, 16, 17, 17a,17б, 18, 20, 20a, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24 на улице Полярной.

Жителей поселка Харсаим в ЯНАО предупредили, что 31 июля запланировано отключение холодной воды. Об этом сообщили в администрации Приуральского района. «Завтра будет произведено временное отключение холодного водоснабжения в Харсаиме», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии. Воды не будет с 9:00 до 17:00. Подача холодной воды будет прекращена в домах №№ 2, 4, 5а, 6, 7, 10, 8а на улице Новой. Также без холодной воды останутся дома №№15а, 16, 17, 17a,17б, 18, 20, 20a, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24 на улице Полярной.