Российский короткометражный мультик «Дубак» стал лидером июльского кинопроката в ЯНАО

В ЯНАО показывают блокбастеры, маскируя под предсеансовое обслуживание Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В кинотеатре Нового Уренгоя (ЯНАО) в торговом центре «Солнечный» кинопрокатчики показывают популярные голливудские фильмы перед отечественным мультфильмом «Дубак». Таким образом, мультфильм стал лидером по итогам июльского кинопроката, сообщается на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

«Лидером кинопроката в ЯНАО в июле стал российский короткометражный анимационный фильм „Дубак“. Проведено 337 сеансов, фильм посмотрело 1050 зрителей, сборы составили более 583 тысяч рублей», — следует из статистики кинопроката за июль, опубликованной на портале ЕАИС.

В кинотеатре «Cezarkino» в ТЦ «Солнечный» под видом предсеансового обслуживания картины «Дубак», зрителям предлагают посмотреть голливудскую новинку «Трансформеры: Восхождение звероботов». Билеты на сеанс обойдутся от 500 до 550 рублей.

Корреспондент агентства попытался выяснить, какие еще новинки демонстрировались перед сеансом короткометражки. По указанным номерам на звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказало, что отечественный фильм «Вызов», часть эпизодов которого снималась в космосе, за первые десять дней проката собрал почти четыре миллиона рублей. Картину посмотрело более 11 тысяч зрителей.

Лидеры июльского кинопроката в ЯНАО Фото: скрин с платформы ЕАИС — https://ekinobilet.fond-kino.ru/statistics/