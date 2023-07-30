Ветерану боевых действий помогли получить квартиру в Тюмени. Об этом на своей странице в соцсетии «ВКонтакте» сообщил депутат областной думы Иван Вершинин. Ранее бывшему военному было отказано в предоставлении жилплощади.
«Ветеран боевых действий направил в мой адрес обращение с просьбой разобраться с незаконным снятием его с очереди на получение жилья. Направил необходимые депутатские запросы, на сторону ветерана встали коллеги из надзорного органа, общими усилиями ветерана восстановили в очереди и он недавно получил ключи от квартиры», — написал парламентарий.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области участникам СВО будут бесплатно выдавать земельные участки. Льгота также распространяется на семьи погибших военных.
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