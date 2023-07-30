30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Ветерану боевых действий помогли получить квартиру в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран получил ключи от квартиры благодаря депутату и прокуратуре Фото:

Ветерану боевых действий помогли получить квартиру в Тюмени. Об этом на своей странице в соцсетии «ВКонтакте» сообщил депутат областной думы Иван Вершинин. Ранее бывшему военному было отказано в предоставлении жилплощади.

«Ветеран боевых действий направил в мой адрес обращение с просьбой разобраться с незаконным снятием его с очереди на получение жилья. Направил необходимые депутатские запросы, на сторону ветерана встали коллеги из надзорного органа, общими усилиями ветерана восстановили в очереди и он недавно получил ключи от квартиры», — написал парламентарий.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области участникам СВО будут бесплатно выдавать земельные участки. Льгота также распространяется на семьи погибших военных.

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Ветерану боевых действий помогли получить квартиру в Тюмени. Об этом на своей странице в соцсетии «ВКонтакте» сообщил депутат областной думы Иван Вершинин. Ранее бывшему военному было отказано в предоставлении жилплощади. «Ветеран боевых действий направил в мой адрес обращение с просьбой разобраться с незаконным снятием его с очереди на получение жилья. Направил необходимые депутатские запросы, на сторону ветерана встали коллеги из надзорного органа, общими усилиями ветерана восстановили в очереди и он недавно получил ключи от квартиры», — написал парламентарий. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области участникам СВО будут бесплатно выдавать земельные участки. Льгота также распространяется на семьи погибших военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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