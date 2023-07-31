В ЯНАО за 33 млн продают дом с итальянской мебелью и спортзалом. Фото

01 августа 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

В доме есть оборудованный спортзал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) выставили на продажу дом за 33 миллиона рублей, который находится в черте города. Продавец готов отдать недвижимость вместе с итальянской мебелью и оборудованным тренажерным залом, говорится в объявлении на «Авито». «Прекрасный дом в черте города ищет нового счастливого владельца! Все городские коммуникации на балансе города, то есть квартплата — как за обычную квартиру! Итальянская мебель! Вся техника „Miele“, постирочная зона, сушильная, спортзал, гардероб. 3 этажа с лестницей из Италии! Цена 33 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Всего в доме три этажа и пять комнат. Также имеются три санузла, зона для мангала. Вокруг дома 2 сотки земли. Рядом расположен детский сад, автобусная остановка и супермаркеты. Продавец готов торговаться и в случае договоренности снизить цену. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают дом с двумя банями, на котором можно заработать. Продавец готов отдать недвижимость за 25 миллионов рублей. Санузел в доме Авито Лестница из Италии Авито Спортзал Авито Кухня-гостинная Авито

В Новом Уренгое (ЯНАО) выставили на продажу дом за 33 миллиона рублей, который находится в черте города. Продавец готов отдать недвижимость вместе с итальянской мебелью и оборудованным тренажерным залом, говорится в объявлении на «Авито». «Прекрасный дом в черте города ищет нового счастливого владельца! Все городские коммуникации на балансе города, то есть квартплата — как за обычную квартиру! Итальянская мебель! Вся техника „Miele“, постирочная зона, сушильная, спортзал, гардероб. 3 этажа с лестницей из Италии! Цена 33 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Всего в доме три этажа и пять комнат. Также имеются три санузла, зона для мангала. Вокруг дома 2 сотки земли. Рядом расположен детский сад, автобусная остановка и супермаркеты. Продавец готов торговаться и в случае договоренности снизить цену. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают дом с двумя банями, на котором можно заработать. Продавец готов отдать недвижимость за 25 миллионов рублей.