31 июля 2023
30 июля 2023

В ЯНАО за 33 млн продают дом с итальянской мебелью и спортзалом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, тренажер, спортзал
В доме есть оборудованный спортзал Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) выставили на продажу дом за 33 миллиона рублей, который находится в черте города. Продавец готов отдать недвижимость вместе с итальянской мебелью и оборудованным тренажерным залом, говорится в объявлении на «Авито».

«Прекрасный дом в черте города ищет нового счастливого владельца! Все городские коммуникации на балансе города, то есть квартплата — как за обычную квартиру! Итальянская мебель! Вся техника „Miele“, постирочная зона, сушильная, спортзал, гардероб. 3 этажа с лестницей из Италии! Цена 33 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

Всего в доме три этажа и пять комнат. Также имеются три санузла, зона для мангала. Вокруг дома 2 сотки земли. Рядом расположен детский сад, автобусная остановка и супермаркеты. Продавец готов торговаться и в случае договоренности снизить цену.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают дом с двумя банями, на котором можно заработать. Продавец готов отдать недвижимость за 25 миллионов рублей.

Санузел в доме
Санузел в доме
Лестница из Италии
Лестница из Италии
Спортзал
Спортзал
Кухня-гостинная
Кухня-гостинная

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В Новом Уренгое (ЯНАО) выставили на продажу дом за 33 миллиона рублей, который находится в черте города. Продавец готов отдать недвижимость вместе с итальянской мебелью и оборудованным тренажерным залом, говорится в объявлении на «Авито». «Прекрасный дом в черте города ищет нового счастливого владельца! Все городские коммуникации на балансе города, то есть квартплата — как за обычную квартиру! Итальянская мебель! Вся техника „Miele“, постирочная зона, сушильная, спортзал, гардероб. 3 этажа с лестницей из Италии! Цена 33 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Всего в доме три этажа и пять комнат. Также имеются три санузла, зона для мангала. Вокруг дома 2 сотки земли. Рядом расположен детский сад, автобусная остановка и супермаркеты. Продавец готов торговаться и в случае договоренности снизить цену. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают дом с двумя банями, на котором можно заработать. Продавец готов отдать недвижимость за 25 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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