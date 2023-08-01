Курганцы хотели снести фитнес-клуб, который продают за 100 000 000 рублей

Курганцы присмотрели место под школу на месте так называемого фитнес-клуба Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Бульвара Солнечный в Кургане, которые обращались к местным властям и президенту РФ Владимиру Путину с просьбой построить новую школу, планировали добиваться сноса здания, заявленного как фитнес-клуб. Активисты присмотрели это место для вероятного строительства учебного заведения для старших классов. Ранее фитнес-клуб был выставлен на продажу за 100 000 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа жителей.

«Да все давно знают, что разрешение было на строительство фитнес-клуба. Там нет вывесок, посетителей никто не видел. Построили точно так же с сауной, жителям сказали, что сейчас там играет музыка и пьяные оры. Земля вообще была отведена под строительство спорткомплекса», — делятся с URA.RU источники.

По другой версии, сейчас дом используется как жилой коттедж. Со слов источников, во дворе дома гуляют дети, и неизвестные жильцам люди занимаются посадкой овощей. Якобы на территории так называемого фитнес-клуба стоят три теплицы.

Объявление о продаже данной коммерческой недвижимости корреспондент URA.RU нашла на сервисе «Авито Недвижимость». В описании указано, что продается фитнес-клуб вместе с оборудованием. Сообщается, что в данном здании установлены своя газовая котельная, центральное водоснабжение и канализация. Владелец объявления выставил цену в 100 000 000 рублей.