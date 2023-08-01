В Тюмени четвертый день ищут 44-летнего мужчину. Фото

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Школьный базар. Разное. Курган, пенсионер, скамейка, горсад, парк, мужчина
Местоположение мужчины неизвестно с 29 июля 2023 года Фото:

В Тюмени пропал 44-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 29 июля 2023 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пропал Соловьев Алексей Геннадьевич, 44 года (1979 года рождения). Центральный АО, город Тюмень. С 29 июля 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщили поисковики в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина был одет в оранжевую футболку, темно-синие шорты и светло-коричневые кожаные сандалии. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 112 или обратиться к инфоргу поиска по номеру 8-982-909-15-00.

Фото:

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В Тюмени пропал 44-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 29 июля 2023 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пропал Соловьев Алексей Геннадьевич, 44 года (1979 года рождения). Центральный АО, город Тюмень. С 29 июля 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщили поисковики в соцсети «ВКонтакте». Мужчина был одет в оранжевую футболку, темно-синие шорты и светло-коричневые кожаные сандалии. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 112 или обратиться к инфоргу поиска по номеру 8-982-909-15-00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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