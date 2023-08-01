Губернатор Моор отметил героизм воинов ВДВ

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что история ВДВ наполнена примерами героизма. Слова главы региона приводит его пресс-служба.
«История этого рода войск наполнена примерами героизма воинов, их верности чести и долгу, преданности Родине. О службе в этих войсках складывают легенды. Воины — десантники надежно защищают Отечество и всегда верны боевому девизу «Никто кроме нас», — отметил Моор.
Глава региона подчеркнул, что подразделения ВДВ и сегодня демонстрируют отменную выучку и профессионализм «Они героически сражаются в зоне специальной военной операции, противостоят распространению нацизма и терроризма, отстаивают интересы России», — заявил губернатор.
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