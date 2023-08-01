01 августа 2023

Губернатор Моор отметил героизм воинов ВДВ

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День Воздушно-десантных войск. Екатеринбург, десантники вдв, десантник, день вдв, день воздушно-десантных войск, возложение цветов
Тюменский губернатор подчеркнул, что десантники всегда верны своему девизу Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что история ВДВ наполнена примерами героизма. Слова главы региона приводит его пресс-служба.

«История этого рода войск наполнена примерами героизма воинов, их верности чести и долгу, преданности Родине. О службе в этих войсках складывают легенды. Воины — десантники надежно защищают Отечество и всегда верны боевому девизу «Никто кроме нас», — отметил Моор.

Глава региона подчеркнул, что подразделения ВДВ и сегодня демонстрируют отменную выучку и профессионализм «Они героически сражаются в зоне специальной военной операции, противостоят распространению нацизма и терроризма, отстаивают интересы России», — заявил губернатор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что история ВДВ наполнена примерами героизма. Слова главы региона приводит его пресс-служба. «История этого рода войск наполнена примерами героизма воинов, их верности чести и долгу, преданности Родине. О службе в этих войсках складывают легенды. Воины — десантники надежно защищают Отечество и всегда верны боевому девизу «Никто кроме нас», — отметил Моор. Глава региона подчеркнул, что подразделения ВДВ и сегодня демонстрируют отменную выучку и профессионализм «Они героически сражаются в зоне специальной военной операции, противостоят распространению нацизма и терроризма, отстаивают интересы России», — заявил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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