Губернатор Моор отметил героизм воинов ВДВ

02 августа 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Тюменский губернатор подчеркнул, что десантники всегда верны своему девизу Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что история ВДВ наполнена примерами героизма. Слова главы региона приводит его пресс-служба. «История этого рода войск наполнена примерами героизма воинов, их верности чести и долгу, преданности Родине. О службе в этих войсках складывают легенды. Воины — десантники надежно защищают Отечество и всегда верны боевому девизу «Никто кроме нас», — отметил Моор. Глава региона подчеркнул, что подразделения ВДВ и сегодня демонстрируют отменную выучку и профессионализм «Они героически сражаются в зоне специальной военной операции, противостоят распространению нацизма и терроризма, отстаивают интересы России», — заявил губернатор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что история ВДВ наполнена примерами героизма. Слова главы региона приводит его пресс-служба. «История этого рода войск наполнена примерами героизма воинов, их верности чести и долгу, преданности Родине. О службе в этих войсках складывают легенды. Воины — десантники надежно защищают Отечество и всегда верны боевому девизу «Никто кроме нас», — отметил Моор. Глава региона подчеркнул, что подразделения ВДВ и сегодня демонстрируют отменную выучку и профессионализм «Они героически сражаются в зоне специальной военной операции, противостоят распространению нацизма и терроризма, отстаивают интересы России», — заявил губернатор.