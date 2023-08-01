Житель ЯНАО вывез бывшую подругу на кладбище и угрожал ее убить

02 августа 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Житель села Гыда похитил бывшую подругу из ревности Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тазовском районе ЯНАО житель села Гыда вывез бывшую сожительницу на кладбище и угрожал убить ее. Он действовал из чувства ревности, так как прочитал ее личную переписку в телефоне, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ. «Руководимый чувством ревности обвиняемый, применив силу, вывез потерпевшую на снегоходе в тундровую местность в район кладбища. Там в ходе выяснения отношений и желая заставить женщину жить с ним, он нанес ей удары кулаками в область головы, а затем, угрожая молотком и ножом, высказал слова угрозы убийством», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. О похищении следователям стало известно в ходе расследования эпизода, связанного с нарушением тайны личной переписки. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU рассказало, что житель села Гыда стал фигурантом уголовного дела, ознакомившись с перепиской бывшей сожительницы. Сейчас к обвинению добавилась статья «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В Тазовском районе ЯНАО житель села Гыда вывез бывшую сожительницу на кладбище и угрожал убить ее. Он действовал из чувства ревности, так как прочитал ее личную переписку в телефоне, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ. «Руководимый чувством ревности обвиняемый, применив силу, вывез потерпевшую на снегоходе в тундровую местность в район кладбища. Там в ходе выяснения отношений и желая заставить женщину жить с ним, он нанес ей удары кулаками в область головы, а затем, угрожая молотком и ножом, высказал слова угрозы убийством», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. О похищении следователям стало известно в ходе расследования эпизода, связанного с нарушением тайны личной переписки. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU рассказало, что житель села Гыда стал фигурантом уголовного дела, ознакомившись с перепиской бывшей сожительницы. Сейчас к обвинению добавилась статья «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия».