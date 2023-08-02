Тюменскому бизнесу помогут получить бесплатные площади в Узбекистане

Тюменский бизнес в перспективе сможет получить бесплатные площади в Узбекистане. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Тюменские предприятия могут получить бесплатную аренду торгово-производственных помещений в Узбекистане. Инициативу во время заседания Совета по улучшению инвестиционного климата поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор», — рассказали в инфоцентре.
По информации властей, предполагается, что бесплатная субаренда на 11 месяцев будет предоставляться для стимулирования экспортеров региона. Также тюменским предпринимателям станет доступна услуга по регистрации юридических лиц на территориях Узбекистана, Киргизии, Армении и ОАЭ.
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