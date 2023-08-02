Тюменскому бизнесу помогут получить бесплатные площади в Узбекистане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , моор александр
Инициативу поддержал тюменский губернатор Александр Моор Фото:

Тюменский бизнес в перспективе сможет получить бесплатные площади в Узбекистане. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Тюменские предприятия могут получить бесплатную аренду торгово-производственных помещений в Узбекистане. Инициативу во время заседания Совета по улучшению инвестиционного климата поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор», — рассказали в инфоцентре.

По информации властей, предполагается, что бесплатная субаренда на 11 месяцев будет предоставляться для стимулирования экспортеров региона. Также тюменским предпринимателям станет доступна услуга по регистрации юридических лиц на территориях Узбекистана, Киргизии, Армении и ОАЭ.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский бизнес в перспективе сможет получить бесплатные площади в Узбекистане. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Тюменские предприятия могут получить бесплатную аренду торгово-производственных помещений в Узбекистане. Инициативу во время заседания Совета по улучшению инвестиционного климата поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, предполагается, что бесплатная субаренда на 11 месяцев будет предоставляться для стимулирования экспортеров региона. Также тюменским предпринимателям станет доступна услуга по регистрации юридических лиц на территориях Узбекистана, Киргизии, Армении и ОАЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...