01 августа 2023

В городе ЯНАО ввели новую меру поддержки бойцов СВО. Фото

В Надыме мэрия ввела «Отпускной сертификат» для военнослужащих СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, армия, кепка, военная форма
Надымские военнослужащие СВО будут получать «Отпускной сертификат» Фото:

В Надыме (ЯНАО) военнослужащие, прибывшие в отпуск из зоны специальной военной операции, будут получать специальный «Отпускной сертификат». Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

«В Надыме военнослужащим начали выдавать „Отпускной сертификат“ — новая муниципальная мера поддержки рассчитана на всех надымчан, участвующих в специальной военной операции. Военнослужащие [в отпуске] смогут бесплатно посещать культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия совершенно бесплатно», — сообщила пресс-служба администрации Надыма в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Первые сертификаты военнослужащим-отпускникам вручил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Он поблагодарил надымчан за мужество и героизм, проявленные защитниками Отечества в зоне СВО.

Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО участники спецоперации смогут бесплатно ездить в отпуск. Также бойцам положена компенсация при необходимости пройти лечение в Тюмени. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, многие ямальцы принимают решение добровольно встать на защиту Отечества.

Дмитрий Жаромских вручил участникам спецоперации «Отпускные сертификаты»
Дмитрий Жаромских вручил участникам спецоперации «Отпускные сертификаты»
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В Надыме (ЯНАО) военнослужащие, прибывшие в отпуск из зоны специальной военной операции, будут получать специальный «Отпускной сертификат». Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. «В Надыме военнослужащим начали выдавать „Отпускной сертификат“ — новая муниципальная мера поддержки рассчитана на всех надымчан, участвующих в специальной военной операции. Военнослужащие [в отпуске] смогут бесплатно посещать культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия совершенно бесплатно», — сообщила пресс-служба администрации Надыма в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Первые сертификаты военнослужащим-отпускникам вручил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Он поблагодарил надымчан за мужество и героизм, проявленные защитниками Отечества в зоне СВО. Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО участники спецоперации смогут бесплатно ездить в отпуск. Также бойцам положена компенсация при необходимости пройти лечение в Тюмени. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, многие ямальцы принимают решение добровольно встать на защиту Отечества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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