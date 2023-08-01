В Надыме (ЯНАО) военнослужащие, прибывшие в отпуск из зоны специальной военной операции, будут получать специальный «Отпускной сертификат». Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.
«В Надыме военнослужащим начали выдавать „Отпускной сертификат“ — новая муниципальная мера поддержки рассчитана на всех надымчан, участвующих в специальной военной операции. Военнослужащие [в отпуске] смогут бесплатно посещать культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия совершенно бесплатно», — сообщила пресс-служба администрации Надыма в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Первые сертификаты военнослужащим-отпускникам вручил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Он поблагодарил надымчан за мужество и героизм, проявленные защитниками Отечества в зоне СВО.
Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО участники спецоперации смогут бесплатно ездить в отпуск. Также бойцам положена компенсация при необходимости пройти лечение в Тюмени. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, многие ямальцы принимают решение добровольно встать на защиту Отечества.
Дмитрий Жаромских вручил участникам спецоперации «Отпускные сертификаты»
Фото: группа «Надым и Надымский район», Вк — https://vk.ru/nadymregion?w=wall-55811535_111341
В Надыме (ЯНАО) военнослужащие, прибывшие в отпуск из зоны специальной военной операции, будут получать специальный «Отпускной сертификат». Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. «В Надыме военнослужащим начали выдавать „Отпускной сертификат“ — новая муниципальная мера поддержки рассчитана на всех надымчан, участвующих в специальной военной операции. Военнослужащие [в отпуске] смогут бесплатно посещать культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия совершенно бесплатно», — сообщила пресс-служба администрации Надыма в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Первые сертификаты военнослужащим-отпускникам вручил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Он поблагодарил надымчан за мужество и героизм, проявленные защитниками Отечества в зоне СВО. Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО участники спецоперации смогут бесплатно ездить в отпуск. Также бойцам положена компенсация при необходимости пройти лечение в Тюмени. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, многие ямальцы принимают решение добровольно встать на защиту Отечества.