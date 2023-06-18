Власти ЯНАО оплатят участникам СВО и членам их семей проезд к месту лечения

Новой льготой участники СВО смогут воспользоваться после возвращения домой Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти ЯНАО оплатят участникам спецоперации и одному из членов их семьи проезд к месту лечения и обратно. Как сообщили в окружном правительстве, компенсация будет положена тем, кого отправляют в госпиталь в Тюмень.

«Новая мера поддержки предусматривает оплату проезда ветерану боевых действий и одному из членов его семьи при направлении на лечение в госпиталь Тюмени. Льготой смогут воспользоваться и участники СВО после возвращения домой», — говорится в сообщении.

Компенсировать стоимость билетов будут медучреждения региона по месту жительства ямальцев. Правительство выделит для этого субсидии из бюджета округа. Проезд могут также оплатить родителю, жене или мужу, детям от 18 до 23 лет, обучающимся очно.

Ранее сообщалось, что для военнослужащих и их семей сделают бесплатным проезд в отпуск. Кроме того, их детям вернут стоимость билетов в отпуск.

Спецоперация на территориях Украины началась в феврале прошлого года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. В числе защитников и военнослужащие с Ямала.