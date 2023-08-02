В термальном бассейне Кургана, где утонул ребенок, произошло новое ЧП

В термальном бассейне Кургана едва не захлебнулся ребенок

03 августа 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

В комплексе «7 и Я» ребенок спрыгнул в бассейн и едва не захлебнулся Фото: Денис Моргунов © URA.RU В бассейне гостинично-оздоровительного комплекса «7 и Я» Кургана произошел инцидент с шестилетним ребенком, который купался без жилета и без присмотра взрослых. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. «В бассейне „7 и Я“ едва не захлебнулся шестилетний ребенок, с трудом откачали. Вытащили из воды без дыхания, родителей рядом не было. Взрослых, с кем ребенок пришел, пришлось искать, звать. Спасатель — юная девушка — растерялась. Скорая ехала 20 мин. Ребенок купался без жилета и без присмотра взрослых», — рассказали очевидцы. Владелец комплекса Вургун Агаев сообщил URA.RU, что инцидент произошел из-за недостаточного присмотра взрослых за ребенком. «Ребенок спрыгнул в бассейн с бортика, наглотался воды и сильно испугался. Я в это время был в комплексе. Вместе с мамой ребенка мы поехали в ближайшую больницу, где попросили медицинской помощи», — рассказал он. Медики серьезных повреждений не обнаружили, ребенка для обследования направили в больницу Красного креста. В комплексе, по словам владельца, выдают спасательные жилеты на детей бесплатно. Сотрудники предупреждают отдыхающих, чтобы они не оставляли своих детей без присмотра в бассейне. При этом некоторые посетители агрессивно реагируют на замечания персонала, что детям нельзя позволять прыгать с бортиков бассейна и снимать спасательные жилеты. В феврале 2020 года в бассейне гостинично-оздоровительного комплекса «7 и Я» Кургана утонул восьмилетний мальчик. После происшествия бассейн проверял Росстандарт. Ведомство выявило нарушения, обратив внимание на отсутствие квалифицированного персонала в момент трагедии. Тогда ООО «Миг» оштрафовали на 300 тысяч рублей. Суд обязал владельца комплекса Вургуна Агаева заплатить штраф, а также компенсацию морального вреда в сумме 1,5 млн рублей за гибель ребенка в бассейне. После ЧП в комплексе приняли дополнительные меры безопасности для отдыхающих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В бассейне гостинично-оздоровительного комплекса «7 и Я» Кургана произошел инцидент с шестилетним ребенком, который купался без жилета и без присмотра взрослых. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. «В бассейне „7 и Я“ едва не захлебнулся шестилетний ребенок, с трудом откачали. Вытащили из воды без дыхания, родителей рядом не было. Взрослых, с кем ребенок пришел, пришлось искать, звать. Спасатель — юная девушка — растерялась. Скорая ехала 20 мин. Ребенок купался без жилета и без присмотра взрослых», — рассказали очевидцы. Владелец комплекса Вургун Агаев сообщил URA.RU, что инцидент произошел из-за недостаточного присмотра взрослых за ребенком. «Ребенок спрыгнул в бассейн с бортика, наглотался воды и сильно испугался. Я в это время был в комплексе. Вместе с мамой ребенка мы поехали в ближайшую больницу, где попросили медицинской помощи», — рассказал он. Медики серьезных повреждений не обнаружили, ребенка для обследования направили в больницу Красного креста. В комплексе, по словам владельца, выдают спасательные жилеты на детей бесплатно. Сотрудники предупреждают отдыхающих, чтобы они не оставляли своих детей без присмотра в бассейне. При этом некоторые посетители агрессивно реагируют на замечания персонала, что детям нельзя позволять прыгать с бортиков бассейна и снимать спасательные жилеты. В феврале 2020 года в бассейне гостинично-оздоровительного комплекса «7 и Я» Кургана утонул восьмилетний мальчик. После происшествия бассейн проверял Росстандарт. Ведомство выявило нарушения, обратив внимание на отсутствие квалифицированного персонала в момент трагедии. Тогда ООО «Миг» оштрафовали на 300 тысяч рублей. Суд обязал владельца комплекса Вургуна Агаева заплатить штраф, а также компенсацию морального вреда в сумме 1,5 млн рублей за гибель ребенка в бассейне. После ЧП в комплексе приняли дополнительные меры безопасности для отдыхающих.