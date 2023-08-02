Тюменским подросткам предлагают заработать, упаковывая банные веники в гараже

За сборку веников тюменским подросткам предлагают зарплату 5 000 рублей
Тюменская компания предлагает местным подросткам заработать, упаковывая банные веники. За труд обещают платить до пяти тысяч рублей. Объявление о вакансии размещено на площадке «Авито Работа».
«Компании „Сибирский дух“ требуется фасовщик-упаковщик. Что предстоит делать: фасовка, упаковка готовой продукции (банные веники). Условия для кандидатов от 14 лет. Заработная плата: до 5 000 рублей», — указано в объявлении.
Среди требований к соискателю работодатель выдвигает соблюдение техники использования банных веников, в частности, правильное хранение и обработку. Трудиться сотруднику придется на складе, в гаражном кооперативе.
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