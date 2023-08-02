02 августа 2023

Тюменским подросткам предлагают заработать, упаковывая банные веники в гараже

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, веник, баня, дубовый веник
За сборку веников тюменским подросткам предлагают зарплату 5 000 рублей Фото:

Тюменская компания предлагает местным подросткам заработать, упаковывая банные веники. За труд обещают платить до пяти тысяч рублей. Объявление о вакансии размещено на площадке «Авито Работа».

«Компании „Сибирский дух“ требуется фасовщик-упаковщик. Что предстоит делать: фасовка, упаковка готовой продукции (банные веники). Условия для кандидатов от 14 лет. Заработная плата: до 5 000 рублей», — указано в объявлении.

Среди требований к соискателю работодатель выдвигает соблюдение техники использования банных веников, в частности, правильное хранение и обработку. Трудиться сотруднику придется на складе, в гаражном кооперативе.

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Тюменская компания предлагает местным подросткам заработать, упаковывая банные веники. За труд обещают платить до пяти тысяч рублей. Объявление о вакансии размещено на площадке «Авито Работа». «Компании „Сибирский дух“ требуется фасовщик-упаковщик. Что предстоит делать: фасовка, упаковка готовой продукции (банные веники). Условия для кандидатов от 14 лет. Заработная плата: до 5 000 рублей», — указано в объявлении. Среди требований к соискателю работодатель выдвигает соблюдение техники использования банных веников, в частности, правильное хранение и обработку. Трудиться сотруднику придется на складе, в гаражном кооперативе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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