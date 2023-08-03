Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) требуют устроить проверку в магазинах на территории нового аэропорта из-за высокой стоимости на товары. Как рассказали пассажиры, опубликовавшие фото муксуна в соцсети «ВКонтакте», в аэропорту рыбу предлагают купить более чем за четыре тысячи рублей.
«Кто-нибудь напишет в ФАС, и все цены встанут на свои места», — прокомментировал фото Александр Служаев в группе «Аварийный Новый Уренгой». «Тоже была удивлена такой ценой», — добавила Мария Бестова. «Обратите внимание на эту спекуляцию», — попросил Александр Ермолаев.
Некоторые жители отметили, что по городу цена на рыбу гораздо дешевле. Другие предположили, что такая стоимость рассчитана на вахтовиков, которые возвращаются домой. «Я муксун копченый беру большой очень, 1600 рублей выходит. Наедается вся семья», — отметил Рахиль Рахманов.
URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта и окружное управление Федеральной антимонопольной службы. Ответы ожидаются.
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