В Челябинске банкротят фигуранта расследования ФСБ

Компанию «Реалдорстрой», ставшую фигурантом расследования ФСБ, банкротят

04 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Банкротство компании инициировано из-за долга в 2,5 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске банкротят компанию «Реалдорстрой», ставшую фигурантом расследования ФСБ в связи с провалом ремонта набережной в Первоуральске (Свердловская область). Как следует из картотеки арбитражных дел, задолженность фирмы составила 2,5 млн рублей. «Подано заявление о признании должника „Реалдорстрой“ банкротом. Сумма исковых требования 2 млн 531 тысяча рублей», — отмечается на сайте суда. Перечень кредиторов не указан. Компания стала известна в Свердловской области после того, как расследование ФСБ и прокуратуры привело в июне 2020 года к возбуждению уголовного дела за некачественный ремонт набережной Нижне-Шайтанского пруда Первоуральска. Подрядчик тогда получил почти 23 млн рублей, однако часть работ не выполнил. Представители прокуратуры Свердловской области указывали на разрушенный вследствие незакрепленной плитки тротуар, необустроенный газон, поврежденные бортовые камни, половинчатость при формировании пешеходных дорожек. В ходе подготовки материала URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Реалдорстрой». Запрос информации оставлен к моменту публикации без ответа.

В Челябинске банкротят компанию «Реалдорстрой», ставшую фигурантом расследования ФСБ в связи с провалом ремонта набережной в Первоуральске (Свердловская область). Как следует из картотеки арбитражных дел, задолженность фирмы составила 2,5 млн рублей. «Подано заявление о признании должника „Реалдорстрой“ банкротом. Сумма исковых требования 2 млн 531 тысяча рублей», — отмечается на сайте суда. Перечень кредиторов не указан. Компания стала известна в Свердловской области после того, как расследование ФСБ и прокуратуры привело в июне 2020 года к возбуждению уголовного дела за некачественный ремонт набережной Нижне-Шайтанского пруда Первоуральска. Подрядчик тогда получил почти 23 млн рублей, однако часть работ не выполнил. Представители прокуратуры Свердловской области указывали на разрушенный вследствие незакрепленной плитки тротуар, необустроенный газон, поврежденные бортовые камни, половинчатость при формировании пешеходных дорожек. В ходе подготовки материала URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Реалдорстрой». Запрос информации оставлен к моменту публикации без ответа.