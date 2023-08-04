Медведев на латыни порадовался за экономику России 04 августа 2023 в 22:13 Размер текста - 17 + Россия остается пятой экономикой, несмотря на санкции, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на данные Всемирного банка. Из них следует, что Россия сохраняет пятое место в мировом рейтинге стран по покупательно способности. Медведев использовал крылатую фразу на латинском языке, которая переводится как «так было угодно судьбе». «Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности. Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну. <…> Sic fata voluerunt (с латинского „так было угодно судьбе“ — прим. URA.RU)», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. В мае этого года сообщалось, что Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. Тогда страна произвела товаров на 2,3 триллиона долларов и вошла на восьмую позицию в рейтинге. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на данные Всемирного банка. Из них следует, что Россия сохраняет пятое место в мировом рейтинге стран по покупательно способности. Медведев использовал крылатую фразу на латинском языке, которая переводится как «так было угодно судьбе». «Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности. Несмотря на безумные санкции и объявленную нам гибридную войну. <…> Sic fata voluerunt (с латинского „так было угодно судьбе“ — прим. URA.RU)», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. В мае этого года сообщалось, что Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. Тогда страна произвела товаров на 2,3 триллиона долларов и вошла на восьмую позицию в рейтинге. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям