04 августа 2023
03 августа 2023

В Салехарде мужчина погиб под колесами своей машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Колесо. Медвед. Челябинск., колесо, шина, medved
Мужчина погиб под колесами длинномера Фото:

В Салехарде водитель длинномера погиб под колесами своей машины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Водитель длинномера погиб под колесами своего авто, машина покатилась. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — написали очевидцы в группе «СообществоВодителей«РЕГИОН89» «World on Wheels» во «ВКонтакте».

На кадрах было видно, как грузовик катился назад, а мужчина бежал за ним. Он наклонился к задним колесам и машина его раздавила. Есть вероятность, что мужчина пытался остановить свой транспорт, пишут журналисты «МК-Ямал». Также они дополняют, что трагедия произошла рано утром 5 августа на Объездной.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОМВД ЯНАО. Ответ на него ожидается.

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В Салехарде водитель длинномера погиб под колесами своей машины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Водитель длинномера погиб под колесами своего авто, машина покатилась. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — написали очевидцы в группе «СообществоВодителей«РЕГИОН89» «World on Wheels» во «ВКонтакте». На кадрах было видно, как грузовик катился назад, а мужчина бежал за ним. Он наклонился к задним колесам и машина его раздавила. Есть вероятность, что мужчина пытался остановить свой транспорт, пишут журналисты «МК-Ямал». Также они дополняют, что трагедия произошла рано утром 5 августа на Объездной. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОМВД ЯНАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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