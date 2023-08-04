В Салехарде мужчина погиб под колесами своей машины

05 августа 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб под колесами длинномера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде водитель длинномера погиб под колесами своей машины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Водитель длинномера погиб под колесами своего авто, машина покатилась. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — написали очевидцы в группе «СообществоВодителей«РЕГИОН89» «World on Wheels» во «ВКонтакте». На кадрах было видно, как грузовик катился назад, а мужчина бежал за ним. Он наклонился к задним колесам и машина его раздавила. Есть вероятность, что мужчина пытался остановить свой транспорт, пишут журналисты «МК-Ямал». Также они дополняют, что трагедия произошла рано утром 5 августа на Объездной. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОМВД ЯНАО. Ответ на него ожидается.

В Салехарде водитель длинномера погиб под колесами своей машины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Водитель длинномера погиб под колесами своего авто, машина покатилась. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — написали очевидцы в группе «СообществоВодителей«РЕГИОН89» «World on Wheels» во «ВКонтакте». На кадрах было видно, как грузовик катился назад, а мужчина бежал за ним. Он наклонился к задним колесам и машина его раздавила. Есть вероятность, что мужчина пытался остановить свой транспорт, пишут журналисты «МК-Ямал». Также они дополняют, что трагедия произошла рано утром 5 августа на Объездной. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОМВД ЯНАО. Ответ на него ожидается.