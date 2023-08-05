Регина Тодоренко застряла в Екатеринбурге из-за тумана в Тюмени. Фото

Телеведущая Регина Тодоренко не успела на съемки в Тюмень из-за тумана

05 августа 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Регина Тодоренко летела в Тюмень на съемки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая Регина Тодоренко летела на съемки в Тюмень, но из-за тумана лайнер со звездой посадили в Екатеринбурге. Ведущая рассказала, что из-за этого ей придется перенести съемки. «Я летела в Тюмень на работу, но из-за тумана наш самолет развернули в Челябинск. Там не оказалось мест, нас отправили в Екатеринбург. Все бы ничего, но у меня съемки через три часа, придется их перенести на сутки или снимать в ускоренном режиме», — написала Тодоренко в telegram-канале. Тодоренко не раскрыла название проекта, на съемки которого летела в Тюмень. Ранее она вместе с экс-участником Comedy Club Тимуром Родригезом побывала в одном из поселков Свердловской области. Они снимали передачу «Орел и решка». Регина Тодоренко — украинская телеведущая, певица и блогер. Наибольшую популярность ей принесла телепередача «Орел и решка», которая выходит на телеканале «Пятница!». Утром 5 августа в аэропорту Рощино (Тюмень) задержали более 20 самолетов. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что это вызвано туманом. В том числе, задержаны рейсы из Екатеринбурга. Фото: telegram-канал «Регина путешественница», https://t.me/todorenkoregina

Телеведущая Регина Тодоренко летела на съемки в Тюмень, но из-за тумана лайнер со звездой посадили в Екатеринбурге. Ведущая рассказала, что из-за этого ей придется перенести съемки. «Я летела в Тюмень на работу, но из-за тумана наш самолет развернули в Челябинск. Там не оказалось мест, нас отправили в Екатеринбург. Все бы ничего, но у меня съемки через три часа, придется их перенести на сутки или снимать в ускоренном режиме», — написала Тодоренко в telegram-канале. Тодоренко не раскрыла название проекта, на съемки которого летела в Тюмень. Ранее она вместе с экс-участником Comedy Club Тимуром Родригезом побывала в одном из поселков Свердловской области. Они снимали передачу «Орел и решка». Регина Тодоренко — украинская телеведущая, певица и блогер. Наибольшую популярность ей принесла телепередача «Орел и решка», которая выходит на телеканале «Пятница!». Утром 5 августа в аэропорту Рощино (Тюмень) задержали более 20 самолетов. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что это вызвано туманом. В том числе, задержаны рейсы из Екатеринбурга.