Регина Тодоренко застряла в Екатеринбурге из-за тумана в Тюмени. Фото

Телеведущая Регина Тодоренко не успела на съемки в Тюмень из-за тумана
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, тодоренко регина
Регина Тодоренко летела в Тюмень на съемки Фото:

Телеведущая Регина Тодоренко летела на съемки в Тюмень, но из-за тумана лайнер со звездой посадили в Екатеринбурге. Ведущая рассказала, что из-за этого ей придется перенести съемки.

«Я летела в Тюмень на работу, но из-за тумана наш самолет развернули в Челябинск. Там не оказалось мест, нас отправили в Екатеринбург. Все бы ничего, но у меня съемки через три часа, придется их перенести на сутки или снимать в ускоренном режиме», — написала Тодоренко в telegram-канале.

Тодоренко не раскрыла название проекта, на съемки которого летела в Тюмень. Ранее она вместе с экс-участником Comedy Club Тимуром Родригезом побывала в одном из поселков Свердловской области. Они снимали передачу «Орел и решка».

Регина Тодоренко — украинская телеведущая, певица и блогер. Наибольшую популярность ей принесла телепередача «Орел и решка», которая выходит на телеканале «Пятница!».

Утром 5 августа в аэропорту Рощино (Тюмень) задержали более 20 самолетов. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что это вызвано туманом. В том числе, задержаны рейсы из Екатеринбурга.

Фото:

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Телеведущая Регина Тодоренко летела на съемки в Тюмень, но из-за тумана лайнер со звездой посадили в Екатеринбурге. Ведущая рассказала, что из-за этого ей придется перенести съемки. «Я летела в Тюмень на работу, но из-за тумана наш самолет развернули в Челябинск. Там не оказалось мест, нас отправили в Екатеринбург. Все бы ничего, но у меня съемки через три часа, придется их перенести на сутки или снимать в ускоренном режиме», — написала Тодоренко в telegram-канале. Тодоренко не раскрыла название проекта, на съемки которого летела в Тюмень. Ранее она вместе с экс-участником Comedy Club Тимуром Родригезом побывала в одном из поселков Свердловской области. Они снимали передачу «Орел и решка». Регина Тодоренко — украинская телеведущая, певица и блогер. Наибольшую популярность ей принесла телепередача «Орел и решка», которая выходит на телеканале «Пятница!». Утром 5 августа в аэропорту Рощино (Тюмень) задержали более 20 самолетов. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что это вызвано туманом. В том числе, задержаны рейсы из Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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