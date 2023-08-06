06 августа 2023

В Тюменской области муж пытался задушить надоевшую жену ногами

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина уже несколько раз был судим за избиение людей Фото:

Житель Тюменской области пытался задушить свою жену ногами, пока за этим наблюдал их несовершеннолетний сын. Информация по делу представлена в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. Свои действия мужчина объяснил тем, что супруга ему надоела.

«Нетрезвый подсудимый в ходе ссоры с женой уронил женщину на пол, сел на нее и стал с силой давить своими ногами на шею потерпевшей, высказывая при этом угрозы убийством. Мужчина кричал: „Задушу тебя, надоела!“» — говорится в материалах по делу.

Как пояснила сама супруга обвиняемого, конфликт между ними начался на бытовой почве. Женщина предложила мужу сходить в гости к знакомым, но он запретил ей. После удушения пострадавшая смогла выбежать из дома, но во дворе мужчина догнал ее и заломил ей руку за спину. Конфликт происходил в присутствии несовершеннолетнего сына пары.

В правоохранительных органах мужчину характеризовали отрицательно, он также состоит на учете у нарколога. Ранее его уже привлекали к ответственности за побои, в том числе — за избиение своей жены, которую он ударил ногой по лицу.

Оценив все обстоятельства, суд решил, что мужчина может исправиться без изоляции от общества. Его приговорили к 340 часам обязательных работ.

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Житель Тюменской области пытался задушить свою жену ногами, пока за этим наблюдал их несовершеннолетний сын. Информация по делу представлена в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. Свои действия мужчина объяснил тем, что супруга ему надоела. «Нетрезвый подсудимый в ходе ссоры с женой уронил женщину на пол, сел на нее и стал с силой давить своими ногами на шею потерпевшей, высказывая при этом угрозы убийством. Мужчина кричал: „Задушу тебя, надоела!“» — говорится в материалах по делу. Как пояснила сама супруга обвиняемого, конфликт между ними начался на бытовой почве. Женщина предложила мужу сходить в гости к знакомым, но он запретил ей. После удушения пострадавшая смогла выбежать из дома, но во дворе мужчина догнал ее и заломил ей руку за спину. Конфликт происходил в присутствии несовершеннолетнего сына пары. В правоохранительных органах мужчину характеризовали отрицательно, он также состоит на учете у нарколога. Ранее его уже привлекали к ответственности за побои, в том числе — за избиение своей жены, которую он ударил ногой по лицу. Оценив все обстоятельства, суд решил, что мужчина может исправиться без изоляции от общества. Его приговорили к 340 часам обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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