В Тюменской области муж пытался задушить надоевшую жену ногами

07 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Мужчина уже несколько раз был судим за избиение людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюменской области пытался задушить свою жену ногами, пока за этим наблюдал их несовершеннолетний сын. Информация по делу представлена в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. Свои действия мужчина объяснил тем, что супруга ему надоела. «Нетрезвый подсудимый в ходе ссоры с женой уронил женщину на пол, сел на нее и стал с силой давить своими ногами на шею потерпевшей, высказывая при этом угрозы убийством. Мужчина кричал: „Задушу тебя, надоела!“» — говорится в материалах по делу. Как пояснила сама супруга обвиняемого, конфликт между ними начался на бытовой почве. Женщина предложила мужу сходить в гости к знакомым, но он запретил ей. После удушения пострадавшая смогла выбежать из дома, но во дворе мужчина догнал ее и заломил ей руку за спину. Конфликт происходил в присутствии несовершеннолетнего сына пары. В правоохранительных органах мужчину характеризовали отрицательно, он также состоит на учете у нарколога. Ранее его уже привлекали к ответственности за побои, в том числе — за избиение своей жены, которую он ударил ногой по лицу. Оценив все обстоятельства, суд решил, что мужчина может исправиться без изоляции от общества. Его приговорили к 340 часам обязательных работ.

Житель Тюменской области пытался задушить свою жену ногами, пока за этим наблюдал их несовершеннолетний сын. Информация по делу представлена в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. Свои действия мужчина объяснил тем, что супруга ему надоела. «Нетрезвый подсудимый в ходе ссоры с женой уронил женщину на пол, сел на нее и стал с силой давить своими ногами на шею потерпевшей, высказывая при этом угрозы убийством. Мужчина кричал: „Задушу тебя, надоела!“» — говорится в материалах по делу. Как пояснила сама супруга обвиняемого, конфликт между ними начался на бытовой почве. Женщина предложила мужу сходить в гости к знакомым, но он запретил ей. После удушения пострадавшая смогла выбежать из дома, но во дворе мужчина догнал ее и заломил ей руку за спину. Конфликт происходил в присутствии несовершеннолетнего сына пары. В правоохранительных органах мужчину характеризовали отрицательно, он также состоит на учете у нарколога. Ранее его уже привлекали к ответственности за побои, в том числе — за избиение своей жены, которую он ударил ногой по лицу. Оценив все обстоятельства, суд решил, что мужчина может исправиться без изоляции от общества. Его приговорили к 340 часам обязательных работ.