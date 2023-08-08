В Тюмени организаторы секс-вечеринок снимут фильм для взрослых

Участники вечеринки смогут поучаствовать в съемке фильма Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 18 августа пройдет секс-вечеринка, где участники мероприятия смогут принять участие в съемке фильма для взрослых. Для этого организаторы арендовали загородную базу отдыха и наняли видеографов, о чем рассказали в соцсетях.

«Успеваем словить теплые деньки перед осенней рутиной и едем на загородную базу отдыха. В программе: игры на открытом воздухе, сексуальные фанты с заданиями для каждого участника <…> Комната, где мы будем снимать фильм для взрослых. Можно просто посмотреть, не вмешиваясь в процесс. Любой участник может попросить снять сцены „для себя“ или поучаствовать в нашем фильме», — пишут организаторы мероприятия в своем telegram-канале.

Они также отметили, что всего на мероприятие смогут попасть только 50 гостей. Цены на вечеринку разнятся: для девушек за 1000 рублей, а для мужчин за 4000 рублей. Стоимость пропуска со временем станет выше. За эти деньги участникам обещают трансфер из города и обратно, фуршет и другие бонусы.