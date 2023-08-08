В «Ямалспасе» проведут финансовую проверку после жалобы Артюхову

09 августа 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Депзащиты ЯНАО проверит финансовые документы «Ямалспаса» после жалобы сотрудников на зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент гражданской защиты ЯНАО проверит финансовые документы о начислении зарплат в Тазовском поисково-спасательном отряде, сообщили в пресс-службе депзащиты. Поводом стала жалоба сотрудников учреждения под постом губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. «Информация о размере оплаты труда водителей „Ямалспас“ требует проведения проверки. Мы запросили документы, подтверждающие фактические начисления и выплаты водителям», — сообщает пресс-служба департамента в комментариях под постом Артюхова в его telegram-канале. После изучения документации будут выработаны конкретные решения. По сообщению спасателей в соцсети, в Тазовском ПСО сейчас заняты всего три вакансии водителей из семи, положенных по штатному расписанию. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу правительства, чтобы уточнить, наблюдается ли подобная ситуация в других подразделениях «Ямалспаса». Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что спасатели Тазовского ПСО «Ямалспаса» обратились к Дмитрию Артюхову с просьбой о пересмотре окладов. Обращение было опубликовано под постом губернатора о «Честном маршруте».

Департамент гражданской защиты ЯНАО проверит финансовые документы о начислении зарплат в Тазовском поисково-спасательном отряде, сообщили в пресс-службе депзащиты. Поводом стала жалоба сотрудников учреждения под постом губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. «Информация о размере оплаты труда водителей „Ямалспас“ требует проведения проверки. Мы запросили документы, подтверждающие фактические начисления и выплаты водителям», — сообщает пресс-служба департамента в комментариях под постом Артюхова в его telegram-канале. После изучения документации будут выработаны конкретные решения. По сообщению спасателей в соцсети, в Тазовском ПСО сейчас заняты всего три вакансии водителей из семи, положенных по штатному расписанию. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу правительства, чтобы уточнить, наблюдается ли подобная ситуация в других подразделениях «Ямалспаса». Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что спасатели Тазовского ПСО «Ямалспаса» обратились к Дмитрию Артюхову с просьбой о пересмотре окладов. Обращение было опубликовано под постом губернатора о «Честном маршруте».