В «Ямалспасе» проведут финансовую проверку после жалобы Артюхову

Департамент гражданской защиты ЯНАО проверит финансовые документы о начислении зарплат в Тазовском поисково-спасательном отряде, сообщили в пресс-службе депзащиты. Поводом стала жалоба сотрудников учреждения под постом губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
«Информация о размере оплаты труда водителей „Ямалспас“ требует проведения проверки. Мы запросили документы, подтверждающие фактические начисления и выплаты водителям», — сообщает пресс-служба департамента в комментариях под постом Артюхова в его telegram-канале.
После изучения документации будут выработаны конкретные решения. По сообщению спасателей в соцсети, в Тазовском ПСО сейчас заняты всего три вакансии водителей из семи, положенных по штатному расписанию.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу правительства, чтобы уточнить, наблюдается ли подобная ситуация в других подразделениях «Ямалспаса». Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказало, что спасатели Тазовского ПСО «Ямалспаса» обратились к Дмитрию Артюхову с просьбой о пересмотре окладов. Обращение было опубликовано под постом губернатора о «Честном маршруте».
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