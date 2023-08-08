08 августа 2023

В «Ямалспасе» проведут финансовую проверку после жалобы Артюхову

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной Думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, законопроект, закон, документы, мобильный телефон, бумаги к заседанию
Депзащиты ЯНАО проверит финансовые документы «Ямалспаса» после жалобы сотрудников на зарплату Фото:

Департамент гражданской защиты ЯНАО проверит финансовые документы о начислении зарплат в Тазовском поисково-спасательном отряде, сообщили в пресс-службе депзащиты. Поводом стала жалоба сотрудников учреждения под постом губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

«Информация о размере оплаты труда водителей „Ямалспас“ требует проведения проверки. Мы запросили документы, подтверждающие фактические начисления и выплаты водителям», — сообщает пресс-служба департамента в комментариях под постом Артюхова в его telegram-канале.

После изучения документации будут выработаны конкретные решения. По сообщению спасателей в соцсети, в Тазовском ПСО сейчас заняты всего три вакансии водителей из семи, положенных по штатному расписанию.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу правительства, чтобы уточнить, наблюдается ли подобная ситуация в других подразделениях «Ямалспаса». Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что спасатели Тазовского ПСО «Ямалспаса» обратились к Дмитрию Артюхову с просьбой о пересмотре окладов. Обращение было опубликовано под постом губернатора о «Честном маршруте».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент гражданской защиты ЯНАО проверит финансовые документы о начислении зарплат в Тазовском поисково-спасательном отряде, сообщили в пресс-службе депзащиты. Поводом стала жалоба сотрудников учреждения под постом губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. «Информация о размере оплаты труда водителей „Ямалспас“ требует проведения проверки. Мы запросили документы, подтверждающие фактические начисления и выплаты водителям», — сообщает пресс-служба департамента в комментариях под постом Артюхова в его telegram-канале. После изучения документации будут выработаны конкретные решения. По сообщению спасателей в соцсети, в Тазовском ПСО сейчас заняты всего три вакансии водителей из семи, положенных по штатному расписанию. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу правительства, чтобы уточнить, наблюдается ли подобная ситуация в других подразделениях «Ямалспаса». Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что спасатели Тазовского ПСО «Ямалспаса» обратились к Дмитрию Артюхову с просьбой о пересмотре окладов. Обращение было опубликовано под постом губернатора о «Честном маршруте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...