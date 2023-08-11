В Тюмени раскрыли количество зрителей, купивших билет на фильм «Барби»

Показ фильма «Барби» в Тюмени собрал около 90 зрителей

Организаторы показа сообщили, что озвучка фильма была профессиональной и многоголосной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени около 90 человек посетили показ фильма «Барби». Об этом стало известно журналистам. По словам организаторов кинопоказа, жалоб на качество фильма не было.

«Как минимум 90 человек в России уже посмотрели „Барби“ — именно столько зрителей собрали два пробных показа экранной копии голливудского хита в Тюмени, жалоб на качество не было», — сообщает telegram-канал РИА Новости. Как рассказали журналистам организаторы показа, озвучка фильма была профессиональной и многоголосной.

Ранее URA.RU писало, что тюменский кинотеатр на крыше Apes анонсировал показ фильма «Барби». Тогда корреспонденту агентства сообщили, что дублированный на русский язык фильм нашли в интернете. Однако организаторы предупреждали, что качество картинки ожидается «ниже привычного».