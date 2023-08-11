В Тюмени раскрыли количество зрителей, купивших билет на фильм «Барби»

Показ фильма «Барби» в Тюмени собрал около 90 зрителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кинотеатров после карантина. Первые просмотры. Тюмень, кинотеатр, кинозал, кино
Организаторы показа сообщили, что озвучка фильма была профессиональной и многоголосной Фото:

В Тюмени около 90 человек посетили показ фильма «Барби». Об этом стало известно журналистам. По словам организаторов кинопоказа, жалоб на качество фильма не было.

«Как минимум 90 человек в России уже посмотрели „Барби“ — именно столько зрителей собрали два пробных показа экранной копии голливудского хита в Тюмени, жалоб на качество не было», — сообщает telegram-канал РИА Новости. Как рассказали журналистам организаторы показа, озвучка фильма была профессиональной и многоголосной.

Ранее URA.RU писало, что тюменский кинотеатр на крыше Apes анонсировал показ фильма «Барби». Тогда корреспонденту агентства сообщили, что дублированный на русский язык фильм нашли в интернете. Однако организаторы предупреждали, что качество картинки ожидается «ниже привычного».

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В Тюмени около 90 человек посетили показ фильма «Барби». Об этом стало известно журналистам. По словам организаторов кинопоказа, жалоб на качество фильма не было. «Как минимум 90 человек в России уже посмотрели „Барби“ — именно столько зрителей собрали два пробных показа экранной копии голливудского хита в Тюмени, жалоб на качество не было», — сообщает telegram-канал РИА Новости. Как рассказали журналистам организаторы показа, озвучка фильма была профессиональной и многоголосной. Ранее URA.RU писало, что тюменский кинотеатр на крыше Apes анонсировал показ фильма «Барби». Тогда корреспонденту агентства сообщили, что дублированный на русский язык фильм нашли в интернете. Однако организаторы предупреждали, что качество картинки ожидается «ниже привычного».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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