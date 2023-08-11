Власти района в ЯНАО сообщили о ситуации с природными пожарами

В Надымском районе ЯНАО на вечер 11 августа действует шесть природных пожаров

За сутки спасатели ликвидировали три пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Надымском районе (ЯНАО) на вечер 11 августа действует шесть природных пожаров на площади 1125 гектаров. По информации районных властей один из очагов локализован на площади в 1000 гектаров.

«На территории района по состоянию на 19:00 часов действует шесть природных пожаров общей площадью 1125 гектаров. Один из них локализован на площади 1000 гектаров», — сообщается в официальном telegram-канале властей Надымского района. За прошедшие сутки спасателями ликвидировано три возгорания на площади 106 гектаров.

По данным Роспотребнадзора предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. На тушении задействовано 216 человек. Угрозы населенным пунктам и производственным объектам нет.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за ситуации с лесными пожарами. В Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Ямальском районах обстановка наиболее напряженная. Все органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены в усиленный режим работы.