Мэрия Ноябрьска проиграла суд бизнесменам, которые не хотят убирать ларьки

Мэрия Ноябрьска не смогла избавиться от ларьков из-за изменений в правилах благоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Ноябрьска (ЯНАО) не может демонтировать четыре торговых объекта ООО «Коммерс» по адресу Советская, 71. Информация об этом опубликована в решении Восьмого арбитражного суда.

«Восьмой арбитражный апелляционный суд постановил: решение Арбитражного суда ЯНАО от 25 мая по делу оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщается в постановлении Восьмого арбитражного суда, имеющемся в картотеке дел. Речь идет о четырех торговых павильонах: «Гринпальма-Тур», «Coffee Moose», «Украинский хлеб» и «Любимый».

Мэрия заявила, что на основании правил благоустройства, которые действуют с октября 2021 года запрещено устанавливать нестационарные торговые объекты на расстоянии до окон жилых помещений — менее 20 метров; до окон нежилых помещений и до стволов деревьев — менее 3 метров; до границ существующих проездов и границ участка на котором установлен объект — менее 5 метров. Суд отказал в апелляции на основании того, что на момент принятия правил, торговые точки были уже установлены и удовлетворяли данным правилам в предыдущей редакции.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать, сколько павильонов и ларьков планируется убрать с городских улиц. Ответ ожидается.