14 августа 2023

КМЗ запустит серийное производство модернизированного орудия «Лотос» после испытаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Массовое производство машины будет налажено после испытаний (архивное фото) Фото:

Модернизированное плавающее самоходное 120-миллиметровое артиллерийское орудие «Лотос» начнут массово выпускать после испытаний. Производством займется «Курганмашзавод» (КМЗ), передает telegram-канал «Высокоточка».

«Модернизированное орудие „Лотос“ в настоящее время проходит испытания. После завершения производить эти орудия будут на КМЗ», — написано в мессенджере.

Основой для «Лотоса» служит доработанное шасси машины десанта БМД-4М. В башне установлено 120-миллиметровое гладкоствольное орудие. Новая система предусматривает использование различных боеприпасов. Предыдущие модели демонстрировали скорость до 30 км/ч на испытаниях. Техника предназначена для поражения танков, огневых точек, командных пунктов и инженерных сооружений противника.

Ранее на курганском оборонном заводе заявляли о готовности к серийному производству самоходной пушки «Спрут-СДМ-1». Ее и «Лотос», а также бронетранспортеры и боевые машины пехоты предприятие отправило на международный военный форум «Армия-2023» в Москву.

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Модернизированное плавающее самоходное 120-миллиметровое артиллерийское орудие «Лотос» начнут массово выпускать после испытаний. Производством займется «Курганмашзавод» (КМЗ), передает telegram-канал «Высокоточка». «Модернизированное орудие „Лотос“ в настоящее время проходит испытания. После завершения производить эти орудия будут на КМЗ», — написано в мессенджере. Основой для «Лотоса» служит доработанное шасси машины десанта БМД-4М. В башне установлено 120-миллиметровое гладкоствольное орудие. Новая система предусматривает использование различных боеприпасов. Предыдущие модели демонстрировали скорость до 30 км/ч на испытаниях. Техника предназначена для поражения танков, огневых точек, командных пунктов и инженерных сооружений противника. Ранее на курганском оборонном заводе заявляли о готовности к серийному производству самоходной пушки «Спрут-СДМ-1». Ее и «Лотос», а также бронетранспортеры и боевые машины пехоты предприятие отправило на международный военный форум «Армия-2023» в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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