КМЗ запустит серийное производство модернизированного орудия «Лотос» после испытаний

15 августа 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Массовое производство машины будет налажено после испытаний (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Модернизированное плавающее самоходное 120-миллиметровое артиллерийское орудие «Лотос» начнут массово выпускать после испытаний. Производством займется «Курганмашзавод» (КМЗ), передает telegram-канал «Высокоточка». «Модернизированное орудие „Лотос“ в настоящее время проходит испытания. После завершения производить эти орудия будут на КМЗ», — написано в мессенджере. Основой для «Лотоса» служит доработанное шасси машины десанта БМД-4М. В башне установлено 120-миллиметровое гладкоствольное орудие. Новая система предусматривает использование различных боеприпасов. Предыдущие модели демонстрировали скорость до 30 км/ч на испытаниях. Техника предназначена для поражения танков, огневых точек, командных пунктов и инженерных сооружений противника. Ранее на курганском оборонном заводе заявляли о готовности к серийному производству самоходной пушки «Спрут-СДМ-1». Ее и «Лотос», а также бронетранспортеры и боевые машины пехоты предприятие отправило на международный военный форум «Армия-2023» в Москву.

Модернизированное плавающее самоходное 120-миллиметровое артиллерийское орудие «Лотос» начнут массово выпускать после испытаний. Производством займется «Курганмашзавод» (КМЗ), передает telegram-канал «Высокоточка». «Модернизированное орудие „Лотос“ в настоящее время проходит испытания. После завершения производить эти орудия будут на КМЗ», — написано в мессенджере. Основой для «Лотоса» служит доработанное шасси машины десанта БМД-4М. В башне установлено 120-миллиметровое гладкоствольное орудие. Новая система предусматривает использование различных боеприпасов. Предыдущие модели демонстрировали скорость до 30 км/ч на испытаниях. Техника предназначена для поражения танков, огневых точек, командных пунктов и инженерных сооружений противника. Ранее на курганском оборонном заводе заявляли о готовности к серийному производству самоходной пушки «Спрут-СДМ-1». Ее и «Лотос», а также бронетранспортеры и боевые машины пехоты предприятие отправило на международный военный форум «Армия-2023» в Москву.