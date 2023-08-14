14 августа 2023

Губернатор Кожемяко: в Приморье из-за наводнения введен режим ЧС

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, непогода, паводок, наводнение, потоп, разрушения, подтопление, сель
В Приморском крае ввели режим ЧС из-за наводнений Фото:

В Приморском крае вводится режим чрезвычайной ситуации из-за масштабов ущерба от наводнений. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — заявил Олег Кожемяко в своем официальном telegram-канале.

Ранее в Приморье направили группу центрального аппарата МЧС РФ, чтобы справиться с последствиями наводнений. Из-за происшествий в регионе из лесов стали выходить тигры и медведи. В Уссурийске произошел разлив нефтепродуктов. В администрации Приморья заявляли, что пострадавшим от наводнений за полную утрату имущества выплатят 25 тысяч рублей.

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В Приморском крае вводится режим чрезвычайной ситуации из-за масштабов ущерба от наводнений. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. «ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — заявил Олег Кожемяко в своем официальном telegram-канале. Ранее в Приморье направили группу центрального аппарата МЧС РФ, чтобы справиться с последствиями наводнений. Из-за происшествий в регионе из лесов стали выходить тигры и медведи. В Уссурийске произошел разлив нефтепродуктов. В администрации Приморья заявляли, что пострадавшим от наводнений за полную утрату имущества выплатят 25 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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