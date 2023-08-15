В Новом Уренгое открылось отделение помощи участникам СВО

Бойцам СВО и членам их семей помогут в решении вопросов в сфере социального обслуживания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл в Новом Уренгое региональное отделение социального сопровождения участников СВО «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов открыл в Новом Уренгое региональное отделение соцсопровождения участников СВО „Защитники Отечества“. Комплексную помощь здесь смогут получать участники специальной военной операции и их семьи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В отделении помогут в решении вопросов в сфере социального обслуживания и социальной защиты, здравоохранения, занятости. Окажут юридическую и психологическую помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества». Общественная организация оказывает участникам СВО и членам их семей психологическую и юридическую помощь.