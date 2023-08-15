15 августа 2023
14 августа 2023

В Новом Уренгое открылось отделение помощи участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, десантники, десант, военные, солдаты, строй, парад победы, парад, военный
Бойцам СВО и членам их семей помогут в решении вопросов в сфере социального обслуживания Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл в Новом Уренгое региональное отделение социального сопровождения участников СВО «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов открыл в Новом Уренгое региональное отделение соцсопровождения участников СВО „Защитники Отечества“. Комплексную помощь здесь смогут получать участники специальной военной операции и их семьи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В отделении помогут в решении вопросов в сфере социального обслуживания и социальной защиты, здравоохранения, занятости. Окажут юридическую и психологическую помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества». Общественная организация оказывает участникам СВО и членам их семей психологическую и юридическую помощь.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл в Новом Уренгое региональное отделение социального сопровождения участников СВО «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Дмитрий Артюхов открыл в Новом Уренгое региональное отделение соцсопровождения участников СВО „Защитники Отечества“. Комплексную помощь здесь смогут получать участники специальной военной операции и их семьи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. В отделении помогут в решении вопросов в сфере социального обслуживания и социальной защиты, здравоохранения, занятости. Окажут юридическую и психологическую помощь. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде открылся офис «Комитета семей воинов Отечества». Общественная организация оказывает участникам СВО и членам их семей психологическую и юридическую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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