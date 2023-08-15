Тюменскую больницу заполонили пациенты с переломами и грыжами

16 августа 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Чаще тюменцам требуется помощь хирургов и травматологов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в ОКБ №2 установили рекорд по количеству обращений — 878 человек в сутки. Об этом заявил руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи медучреждения Антон Терехин. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU подтвердили рост обращений по всем профилям. «У нас новый рекорд — 878 пациентов в сутки. Хотя три дня назад зафиксировали 870 обращений во взрослое приемное отделение», — написал Терехин в соцсети «ВКонтакте». В депздраве Тюменской области корреспонденту агентства рассказали, что тюменцам чаще требуется помощь хирургов и травматологов. Там также отметили, что пациенты обращаются за экстренной помощью без видимых на то причин. Таких жителей принимают и дают рекомендации по лечению. «Одной из важных причин является рост города и экстренная служба привыкает жить в ритме мегаполиса. <…> Ввиду изобилия пикников с жареной пищей обостряются панкреатиты и гастриты, воспаляются аппендиксы, кровоточат язвы желудка. Из-за подъема тяжестей во время домашних ремонтов и дачных работ ущемляются грыжи живота. При летних активностях страдают головы, руки и ноги, грудные клетки, кости лица», — добавили в депздраве.

В Тюмени в ОКБ №2 установили рекорд по количеству обращений — 878 человек в сутки. Об этом заявил руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи медучреждения Антон Терехин. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU подтвердили рост обращений по всем профилям. «У нас новый рекорд — 878 пациентов в сутки. Хотя три дня назад зафиксировали 870 обращений во взрослое приемное отделение», — написал Терехин в соцсети «ВКонтакте». В депздраве Тюменской области корреспонденту агентства рассказали, что тюменцам чаще требуется помощь хирургов и травматологов. Там также отметили, что пациенты обращаются за экстренной помощью без видимых на то причин. Таких жителей принимают и дают рекомендации по лечению. «Одной из важных причин является рост города и экстренная служба привыкает жить в ритме мегаполиса. <…> Ввиду изобилия пикников с жареной пищей обостряются панкреатиты и гастриты, воспаляются аппендиксы, кровоточат язвы желудка. Из-за подъема тяжестей во время домашних ремонтов и дачных работ ущемляются грыжи живота. При летних активностях страдают головы, руки и ноги, грудные клетки, кости лица», — добавили в депздраве.