15 августа 2023

Тюменскую больницу заполонили пациенты с переломами и грыжами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Чаще тюменцам требуется помощь хирургов и травматологов Фото:

В Тюмени в ОКБ №2 установили рекорд по количеству обращений — 878 человек в сутки. Об этом заявил руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи медучреждения Антон Терехин. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU подтвердили рост обращений по всем профилям.

«У нас новый рекорд — 878 пациентов в сутки. Хотя три дня назад зафиксировали 870 обращений во взрослое приемное отделение», — написал Терехин в соцсети «ВКонтакте».

В депздраве Тюменской области корреспонденту агентства рассказали, что тюменцам чаще требуется помощь хирургов и травматологов. Там также отметили, что пациенты обращаются за экстренной помощью без видимых на то причин. Таких жителей принимают и дают рекомендации по лечению. «Одной из важных причин является рост города и экстренная служба привыкает жить в ритме мегаполиса. <…> Ввиду изобилия пикников с жареной пищей обостряются панкреатиты и гастриты, воспаляются аппендиксы, кровоточат язвы желудка. Из-за подъема тяжестей во время домашних ремонтов и дачных работ ущемляются грыжи живота. При летних активностях страдают головы, руки и ноги, грудные клетки, кости лица», — добавили в депздраве.

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В Тюмени в ОКБ №2 установили рекорд по количеству обращений — 878 человек в сутки. Об этом заявил руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи медучреждения Антон Терехин. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU подтвердили рост обращений по всем профилям. «У нас новый рекорд — 878 пациентов в сутки. Хотя три дня назад зафиксировали 870 обращений во взрослое приемное отделение», — написал Терехин в соцсети «ВКонтакте». В депздраве Тюменской области корреспонденту агентства рассказали, что тюменцам чаще требуется помощь хирургов и травматологов. Там также отметили, что пациенты обращаются за экстренной помощью без видимых на то причин. Таких жителей принимают и дают рекомендации по лечению. «Одной из важных причин является рост города и экстренная служба привыкает жить в ритме мегаполиса. <…> Ввиду изобилия пикников с жареной пищей обостряются панкреатиты и гастриты, воспаляются аппендиксы, кровоточат язвы желудка. Из-за подъема тяжестей во время домашних ремонтов и дачных работ ущемляются грыжи живота. При летних активностях страдают головы, руки и ноги, грудные клетки, кости лица», — добавили в депздраве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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