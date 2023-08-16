Тюменский губернатор поздравил Героя России Шарпатова с годовщиной побега из Афганистана

27 лет назад Герой России Владимир Шарпатов сбежал из афганского плена, где провел 378 дней Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Героя россии Владимира Шарпатова с 27-й годовщиной побега российских летчиков из Афганистана. Соответствующую публикацию глава региона сделал в своем telegram-канале. В 2009 году на экраны вышел фильм российский «Кандагар», посвященный подвигу тюменского летчика. Роль Шарпатова в нем исполнил Александр Балуев.

«Накануне исполнилось ровно 27 лет со дня легендарного побега российских летчиков из Афганистана. Наши пилоты находились в плену у талибов* 378 дней (*„Талибан“ — запрещенная в России террористическая организация, — прим. ред.). Экипаж нашего земляка Владимира Шарпатова содержался в тяжелых условиях — жара, нехватка воды, плохая еда», — указано в публикации губернатора Тюменской области.

Он добавил, что экипаж сумел убедить террористов, что самолет нуждается в регулярном техобслуживании. Во время проведения одного из осмотров, летчики сумели сбежать.

Командир воздушного судна Владимир Шарпатов и второй пилот Газинур Хайруллин получили звание герой России. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества. «Сейчас Владимир Ильич живет в Тюмени, много времени проводит на своей любимой даче. Ведет активную общественную деятельность. Лично знаком с Владимиром Ильичом — на таких людях и держится Россия», — добавил глава региона.

Ранее агентство писало о том, что Герою России Владимиру Шарпатову отказали в присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области». Вместо этого депутаты регионального парламента предложили наградить его знаком отличия «За заслуги перед Тюменской области».